Preturile apartamentelor din marile orase din Romania au crescut cu 1,3% in ianuarie 2017 comparativ cu ultima luna din 2016, in timp ce scumpirea medie din ultimul an este de aproape 10%, arata datele publicate luni de portalul imobiliare.ro.

Astfel, in prima luna a acestui an, proprietarii de apartamente solicitau un pret mediu de 1.064 de euro pe metrul patrat pentru o locuinta, in crestere cu 9,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cu 1,3% fata de decembrie 2016. In ianuarie 2017, cele mai mari cresteri fata de ianuarie 2016 s-au inregistrat la nivelul Capitalei. Asadar, asteptarile vanzatorilor din Bucuresti au ajuns la o medie de 1.157 euro/mp, cu 9,8% mai mult decat in urma cu 12 luni, cand se situau la 1.054 euro/mp, conform News.ro.

Trendul ascendent din ianuarie a fost sustinut aproape in exclusivitate de segmentul apartamentelor vechi, care s-au scumpit cu 3,7% fata de decembrie 2016, de la 1.090 la 1.130 de euro pe metru patrat. A doua crestere anuala a fost in Cluj-Napoca, pretul ajungand la 1.257 de euro/mp, situandu-se acum la o diferenta de 9,1% fata de inceputul lui 2016 (1.152 euro/mp).

In ianuarie fata de decembrie, apartamentele din blocurile vechi s-au scumpit cu 2,1%, de la 1.279 la 1.306 euro/mp, iar cele noi s-au ieftinit cu 1% (de la 1.184 la 1.172 euro/mp). A treia crestere anuala a fost in Timisoara, de 8,2% fata de ianuarie 2016, de la 952 la 1.030 euro/mp. In ianuarie fata de decembrie, locuintele vechi s-au apreciat cu 1,1%, de la 1.018 la 1.029 de euro/mp, iar cele noi s-au ieftinit cu 2,3%, de la 1.056 la 1.032 de euro/mp.

Pe pozitia a patra se afla Constanta, cu un avans de 8,1% in ultimele 12 luni, de la 915 la 989 euro/mp. In ianuarie fata de decembrie, pretul apartamentelor noi a crescut cu 4,8%, de la 989 la 1.036 de euro/mp, iar pretul locuintelor vechi a avut un avans usor de 0,4%, de la 969 la 973 euro/mp. Pe locul al cincilea se afla Brasovul, cu un avans de 4,1% in ianuarie 2017 fata de prima luna a anului trecut, de la 884 la 920 euro/mp. Cel mai mic avans in ultimele 12 luni a fost in Iasi, de 0,9%, de la 877 la 885 euro/mp.

