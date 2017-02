Acest plafon de garantare neutilizat permite finantatorilor sa acorde credite Prima Casa in valoare totala de 351 milioane lei. In plus, Guvernul a anuntat scaderea comisioanelor aplicate la soldul garantiei acordate de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), conform News.ro.

”Pentru garantiile care se acorda in semestrul I al anului 2017, nivelul comisionului este de 0,45% pe an, in scadere de la 0,49% cat a fost anul trecut, aplicat la soldul garantiei acordate de catre FNGCIMM in numele si in contul statului”, se arata in comunicat. La finalul lunii ianuarie, Guvernul a propus pentru acest an un plafon cu 15% mai mic, fata de 2016, al garantiilor acordate pentru programul Prima Casa, scaderea fiind de la 2,94 miliarde lei in 2016 la 2,5 miliarde lei in 2017, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica.

Cu aceasta suplimentare, plafonul va ajunge la aproape 2,7 miliarde lei. Un plafon de garantii de stat de 2,5 miliarde lei permite acordarea unor credite de circa 5 miliarde lei, in conditiile in care statul garanteaza 50% din valoarea unui credit pentru o locuinta noua sau consolidata, cu o valoare de maximum 70.000 euro, si 40% pentru un imprumut acordat pentru o locuinta veche.

Programul Prima Casa, prin care statul garanteaza credite destinate achizitiei sau constructiei de locuinte, a fost introdus in 2009, intr-un context in care piata imobiliara era blocata din cauza crizei financiare. Garantiile se acorda numai in lei, de catre finantatorii care au optat pentru a prelua 50% din riscurile asumate de stat.

De la inceputul anului 2016 pana la finalul lunii noiembrie au fost acordate prin acest program 32.747 garantii, in valoare totala de 3,1 miliarde lei, ceea ce inseamna credite de 6,2 miliarde lei. Pana in prezent, in cadrul Programului au fost inregistrate 767 cereri de plata a garantiilor, din care, pana la data de 29 decembrie 2016 au fost platite 521, iar valoarea totala a garantiilor platite este de 44,08 milioane lei.

Guvernul a aprobat, in luna decembrie, o ordonanta de urgenta prin care statul va garanta in proportie de maximum 50% valoarea creditelor acordate pentru achizitia de locuinte noi si/sau consolidate in cadrul programului guvernamental Prima Casa si, totodata, creditele pentru locuintele care nu se incadreaza in aceste categorii vor fi garantate de stat in proportie de maximum 40%. Din 2009, cand a fost lansat programul Prima Casa, si pana la finalul lunii septembrie 2016, au fost acordate 198.365 de garantii, in valoare totala de 16,96 miliarde de lei, pentru finantari in valoare de aproximativ 34 miliarde de lei.

Sursa foto: Shutterstock/ OlegDoroshin