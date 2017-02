Legea conversiei creditelor in franci elvetieni la cursul istoric este neconstitutionala, a decis, marti, Curtea Constitutionala.

Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a anuntat ca judecatorii CCR au admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Guvern in toamna. O decizie era asteptata inca din luna noiembrie, dar a fost amanata de judecatori pentru 18 ianuarie si, ulterior, pentru 7 februarie 2017, conform News.ro.

”Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate si a stabilit ca legea este neconstitutionala cel putin din doua mari motive. Primul este incalcarea grava a principiului bicameralismului, in sensul ca de la propunerea legislativa care a inceput la Senat si pana la actul adoptat de Camera decizionala exista o diferenta substantiala. Senatul a adoptat legea in formula pe care au redactat-o initiatorii, iar la Camera Deputatilor au fost modifcate practic aproape toate articolele”, a spus Dorneanu.

De asemenea, s-a considerat ca solutia pe care a adoptat-o Camera Deputatilor, de reconversie la data incheierii contractului, ”este gresita si nu corespunde niciunor directive europene”. ”Aici, instantele urmeaza sa aplice si principiul impreviziunii pe care l-am dezvoltat la celelalte decizii”, a adaugat presedintele CCR.

Sesizarea a fost trimisa de Guvern la Curte pe 24 octombrie, dupa adoptarea de catre Parlament a legii care prevede conversia creditelor in franci elvetieni la cursul de la data acordarii. Executivul a apreciat ca legea opereaza retroactiv, dar a dat aviz pozitiv proiectului in conditiile in care ar fi fost incluse mai multe prevederi cu caracter social, precum un grad de indatorare si un plafon.

Guvernul a considerat ca aplicarea legii si la creditele in derulare contravine principiului neretroactivitatii si previzibilitatii legii, consacrate de Constitutie. Pe de alta parte, spune ca aceste principii pot fi incalcate, daca exista un temei social, potrivit unui punct de vedere transmis Camerei Deputatilor anterior adoptarii proiectului.

Sursa foto: Shutterstock/Pakhnyushchy