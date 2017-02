Romania ar putea acorda in 27 februarie, cu o luna mai devreme decat se convenise initial, Republicii Moldova a doua transa, in valoare de 50 de milioane de euro, din imprumutul aprobat in 2016, dupa ce prima transa, de 60 milioane euro, a fost transferata in 24 august 2016, se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern pus joi in dezbatere publica de Ministerul Finantelor.