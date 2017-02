Noul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Bogdan Nicolae Stan, i-a adresat o informare premierului Sorin Grindeanu prin care avertizeaza ca lipsa unui contract pentru intretinerea infrastructurii hardware si software afecteaza grav activitatea institutiei si duce la aparitia de sincope in functionarea sistemului, in contextul in care din 2013 au incetat investitiile importante pe acest segment, iar ingreunarea activitatilor de printare a actelor administrative poate afecta incasarile bugetare, potrivit unui comunicat de presa publicat marti.

ANAF, asistata si finantata de Banca Mondiala, desfasoara din 2013 un amplu proiect de modernizare denumit RAMP (Revenue Administration Modernization Project). Proiectul a fost aprobat in aprilie 2013, iar valoarea imprumutului este de 91,8 milioane dolari, pentru o perioada de implementare de cinci ani. Data limita de finalizare este 2019, conform News.ro.

Conducerea ANAF a constatat ca, din anii 2012 - 2013, au incetat investitiile importante in infrastructura IT, in pofida recomandarilor ferme din acordul de imprumut dintre Romania si Banca Mondiala. ”Potrivit acestui Proiect, Romania s-a angajat la momentul imprumutului ca va asigura continuitatea functionarii in bune conditii a sistemului informatic existent, pana la achizitionarea unui nou sistem informatic de administrare a veniturilor (RMS Cots). Precizam ca, in acest moment, nu exista la nivelul ANAF niciun contract in derulare pentru intretinerea infrastructurii hardware, software si de comunicatii”, se arata in comunicatul ANAF.

Consecintele sunt ”deosebit de grave”, mai ales in perioadele de varf de activitate, deoarece provoaca sincope in functionarea sistemului informatic. Presedintele ANAF avertizeaza ca aceste sincope pot genera oprirea partiala sau totala a unor activitati fundamentale ale Fiscului, sau chiar pierderi de date din sistem. De asemenea, defectarea serverelor sau a componentelor de comunicatii din teritoriu, implica alte riscuri de blocare a activitatii.

Presedintele ANAF considera ca banii alocati institutiei in scopul investitiilor IT nu au fost utilizati decat intr-o proportie foarte scazuta. ”Consecinta neutilizarii sistematice a bugetului este, din pacate, o alocare sub necesitatile mentinerii in functiune a sistemului informatic in acest an, lucru pe care presedintele ANAF l-a adus la cunostinta ministrului Finantelor Publice”, se arata in comunicat.

Drept urmare, sistemul informatic al ANAF functioneaza in prezent la o capacitate de 99%, cu mult peste recomandarile tehnice de maximum 70%, ceea ce poate conduce la blocarea intregii activitati a institutiei, pe o perioada nedeterminata. O alta problema cu care se confrunta ANAF este intarzierea achizitionarii de servicii de mentenanta, intretinere si reparatii pentru unitatea de imprimerie, ceea ce a generat ingreunarea activitatilor de printare, implicuire si expediere a tuturor actelor administrative si de executare, ceea ce poate afecta incasarile bugetare.

Sursa foto: Shutterstock/yuttana Contributor Studio