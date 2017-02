Plafonul alocat pentru programul Prima Casa in acest an este usor mai mic decat in 2016, dar, avand in vedere apetitul tot mai mare pentru consum, plafonul s-ar putea epuiza mult mai repede. Gabriel Cretu, managing partner Adwisers, a explicat la Profesionistii in Banking despre situatia creditelor Prima Casa la inceput de an si ce alternative clasice exista in piata.