Saptamana trecuta a vuit presa economica despre asa-numitele "drepturi legale si esentiale la care majoritatea pagubitilor RCA inca nu au acces", printre care si aspectul potrivit caruia "firmele de asigurari sunt obligate sa constate avariile unui autovehicul, pe asigurare RCA, produse in urma unui accident, in locul indicat de catre pagubit si nu doar in centrele lor de constatare a daunelor". Informatia a luat avant in urma unei comunicari date de catre Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI). Ca urmare, dupa accident soferul pagubit nu ar mai fi trebuit sa mearga cu masina la centrul de constatare daune, ci doar sa o parcheze in fata blocului sau sa o duc intr-un service (poate chiar membru ASSAI) si sa cheme reprezentantul asiguratorului sa faca o constatare. Ati inteles?

Iata ce ne spunea comunicatul ASSAI: "Asiguratorul RCA este obligat sa se deplaseze in locatia precizata de catre pagubitul RCA pentru efectuarea constatarii daunei, indiferent de dimensiunea avariei autovehiculului (inclusiv pentru avarii minore, nu doar pentru autovehiculele avariate major, care sunt nedeplasabile). Asiguratorul este obligat sa efectueze constatarea daunei in locul indicat de catre pagubit, in termen de 5 zile lucratoare de la notificarea primita de catre pagubitul RCA" si imediat ASSAI subliniaza ca "in situatia producerii unui eveniment asigurat prin contractul RCA, obligatia asiguratorului de a constata daunele produse nu este conditionata de existenta unei relatii contractuale intre asigurator si unitatea service in care persoana pagubita alege sa repare vehiculul", citand o precizare venita din partea ASF, 9 Februarie 2017, dar care este de fapt trunchiata.

Textul integral dat de ASF este de fapt urmatorul: "In situatia producerii unui eveniment asigurat prin contractul RCA, obligatia asiguratorului de a constata daunele produse nu este conditionata de existenta unei relatii contractuale intre asigurator si unitatea service in care persoana pagubita alege sa repare vehiculul. Important de retinut este faptul ca obligatia persoanei pagubite este de a permite accesul la vehiculul avariat si nu la locatia unde se afla vehiculul respectiv. Totodata, asiguratorul RCA are obligatia de a efectua constatarea prejudiciilor in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii primite de la persoana prejudiciata. Procesul de constatare trebuie sa respecte cadrul legal cu privire la protectia muncii iar in cazul in care bunul avariat nu este localizat intr-un spatiu ce permite efectuarea in conditii de siguranta, persoana prejudiciata va trebui sa asigure conditiile necesare procesului de constatare".

Ultima propozitie este esentiala si suficienta astfel incat sa anuleze comunicarea data de ASSAI si sa evidntieze ca o eventuala constatare treuie realizata in cadrul unui centru de constatare a daunelor, unde "procesul trebuie sa respecte cadrul legal cu privire la protectia muncii", ori daca "bunul avariat nu este localizat intr-un spatiu ce permite efectuarea in conditii de siguranta, persoana prejudiciata va trebui sa asigure conditiile necesare derularii procesului de constatare". Putin probabil ca aceste lucruri sa poate fi indeplinite intr-o parcare din fata blocului.

Asa cum scria specialistul Constantin Nastase pe blogul sau: "Iti aprinzi un trabuc si deschizi o sticla de whisky. Formezi numarul, suna. Alo, sunt eu Picasso. Hai ma, c-am glumit! Gicule sau cum te-o chema, azi m-a lovit unul in trafic, cu carnetul luat la Pitesti. Trimite-mi te rog un Gigel sa faca constatarea, stau in Giurgiului, pe stanga, cum treci de Mall. Hai te pup, ma, poate ne si cunoastem intr-o zi! Dom'le asta e adevarata fericire. O tigara la cafeaua de dupa coniac si orice accident de masina devine un eveniment chiar placut. Ai bubulina lovita? Suni la firma de asigurari si vine mintenas daunasul, unde vrei tu sa-l chemi. De unde stii asta? Din presa, ca ziarele nu minte niciodata".

Cum s-ar reflecta fiecare deplasare a asiguratorilor in nivelul tarifelor RCA

Desi in media a fost vehiculata schimbarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, incepand cu 10 februarie, a procedurii de constatare a daunelor, aceste reglementari sunt de fapt in vigoare din luna decembrie 2016, fiind cuprinse in Norma 39/2016 (norma RCA), la articolul 16: "(4) Asiguratorul RCA efectueaza constatarea prejudiciilor in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii primite de la persoana prejudiciata. (5) Obligatia prevazuta la alin. (4) poate fi invocata de catre persoana prejudiciata numai in conditiile in care aceasta permite accesul asiguratorului RCA la bunul avariat in vederea efectuarii constatarii". Este de fapt acelasi lucru mentionat de ASF in textul de mai sus, dar din care ASSAI a inteles ca si-a dorit: "obligatia persoanei pagubite este de a permite accesul la vehiculul avariat si nu la locatia unde se afla vehiculul respectiv".

Astfel, nu avem niciun element de noutate cu privire la aceasta procedura: uzual, in cazurile de daune majore, cand autovehiculul este nedeplasabil, constatarea se efectueaza in locul in care este stationat, iar pentru toate celelalte cazuri, soferul se deplaseaza la sediul asiguratorului. Aceasta uzanta este motivata de faptul ca, in acest moment, exista o serie de instrumente atat informatice, cat si procedurale care faciliteaza constatarea la sediul asiguratorului. In plus, deplasarea agentului constatator de daune pentru fiecare dauna ar duce la explozia tarifelor de asigurarie RCA pentru a respecta termenul de 5 zile lucratoare. In piata asigurarilor sunt undeva la o mie de astfel de agenti, care instrumenteaza anual cateva sute de mii de daune.

"Interpretarea conform careia constatarea se face in locul stabilit de pagubit, in cazul in care acesta se afla intr-o zona greu accesibila, iar masina avariata este deplasabila, va avea efecte negative atat la nivel de operativitate, cat si la nivel de costuri pentru asiguratori, fapt ce poate afecta predictibilitatea primelor. In plus, constatarea unei daune si deschiderea dosarului de dauna nu presupun doar inscrierea avariilor intr-un proces verbal de constatare, ci si stabilirea de catre asigurator a dreptului la despagubire si, implicit, stabilirea culpei. O constatare realizata fara cele doua elemente din urma (stabilirea dreptului la despagubire si stabilirea culpei) ar aduce grave prejudicii intregului proces de despagubire", spun asiguratorii.

In concluzie, "din punctul de vedere al industriei de asigurari, solutia optima este ca pagubitul si asiguratorul sa stabileasca impreuna locul de efectuare a constatarii, pentru a asigura acestui proces o buna operativitate si reducerea timpului de constatare. Pentru o administrare eficienta a costurilor, care sa nu puna presiune pe tarifele de asigurare este de preferat ca procedura de constatare a daunelor sa fie efectuata la sediul asiguratorului, ca si pana acum", mai arata societatile de asigurari.

Sursa foto: Monkey Business Images / Shutterstock