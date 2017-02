Banca Comerciala Carpatica (BCC) a inregistrat in 2016 pierderi de 42,06 milioane lei (9,3 milioane euro), in scadere cu 44% fata de rezultatul negativ raportat in anul anterior, dupa ce a taiat cheltuielile pentru a compensa reducerea incasarilor, arata bilantul trimestrial transmis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Solvabilitatea bancii a urcat la 14,6%, peste pragul minim reglementat, la finalul anului 2016, de la doar 4,9% in decembrie 2015, in urma cresterii capitalului in luna februarie de catre noul actionar, Patria Bank.

Banca si-a restructurat puternic activitatea in 2016. Astfel, Carpatica a inregistrat o scadere dramatica a veniturilor din exploatare in 2016, cu 27% pana la 83,5 milioane lei, pe fondul reducerii veniturilor din dobanzi cu 19%, la 38,8 milioane lei, si a veniturilor din comisioane cu 7%, la 20 milioane lei, conform News.ro.

Pentru a compensa reducerea incasarilor, banca a taiat cheltuielile operationale cu 14% comparativ cu 2015, la 115,9 milioane lei. Cheltuielile de personal au scazut cu 11% anul trecut, la 57 milioane lei.

Soldul creditelor acordate clientilor s-a redus in 2016 cu 27%, la 581,2 milioane lei, in timp ce activele au coborat cu 15%, ajungand la 2,6 miliarde lei (574 milioane euro) la finalul anului 2016.

Actionarii au aprobat in iulie planul de activitate pentru 2016, in baza caruia Carpatica si-a reluat activitatea de creditare. De asemenea, banca si-a mutat pe 6 iulie sediul de la Sibiu la Bucuresti, potrivit deciziei actionarilor.

Banca a trecut in ultimii ani prin schimbari profunde, confruntandu-se cu o serie de dificultati dupa ce patronul a fost acuzat penal. Ilie Carabulea a demisionat din functia de presedinte al consiliului de supraveghere al Bancii Carpatica in 2012, imediat dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat definitiv la un an si sase luni de inchisoare pentru dare de mita.

Patria Bank a ajuns sa detina 64,16% din actiunile BCC, dupa incheierea ofertei publice derulate in martie 2016 pentru cumpararea titlurilor detinute de actionarii minoritari, in cadrul careia a achizitionat un pachet de 9,37% pentru 21,67 milioane lei. Ilie Carabulea a ramas cu un pachet de 18,46% din actiuni.

Fuziunea bancilor urmeaza sa fie finalizata cel mai probabil in martie 2017. In noiembrie 2016, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a aprobat proiectul de fuziune al BCC cu Patria Bank, ceea ce a permis celor doua banci sa demareze formalitatile finale de inregistrare a noii banci si sa inceapa operatiunile de integrare.

Banca este listata la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 241,2 milioane lei, la ultimul pret de inchidere, de 0,1070 lei/actiune.