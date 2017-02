Visa si IBM colaboreaza in cadrul unui proiect prin care vor da companiilor posibilitatea sa accepte plati cu orice dispozitiv conectat la Internet ( IoT - Internet of Things).

Colaborarea consta in imbinarea platformei Watson IoT si abilitatilor cognitive IBM cu serviciile globale de plati ale Visa utilizate de peste 3 miliarde de consumatori la nivel mondial. Platforma Watson IoT de la IBM permite companiilor sa se conecteze la miliarde de dispozitive, senzori si sisteme din intreaga lume si sa obtina astfel informatii relevante pentru actiunile lor viitoare. Astazi, platforma este utilizata de peste 6.000 de clienti IBM care ajuta consumatorii sa se conecteze la milioane de dispozitive, se arata in comunicatul de presa.

Visa si IBM isi propun sa integreze platile si comertul in orice dispozitiv – de la ceasuri la inele, aparatura electrocasnica sau masini. Datorita acestei colaborari, companiile pot include optiunea de a efectua plati sigure in toate liniile de produse cu ajutorul Visa Token Service, o noua tehnologie de securitate care inlocuieste informatiile sensibile despre cont aflate pe cardurile de plati cu un identificator digital unic, prin intermediul platformei Watson IoT de la IBM. Astfel, IBM si Visa vor putea permite efectuarea de plati si tranzactii comerciale pe multe din cele 20 de miliarde de dispozitive conectate care, conform estimarilor, vor fi utilizate in economia globala pana in 2020.

"Aceasta imbinare a tehnologiilor de varf IoT de la IBM cu serviciile de plati Visa reprezinta un nou moment marcant pentru comert deoarece permite efectuarea platilor de pe orice obiect conectat, intr-un mod mult mai simplu si mai convenabil pentru fiecare", a declarat Harriet Green de la IBM Watson IoT.

Exemple de IoT aplicat in comert

Reprezentantii companiei ofera urmatoarele exemple legate de utilizarea IoT in comert:

- conform estimarilor specialistilor, numarul masinilor conectate va ajunge la 380 de milioane pana in 2021. Odata cu conectarea ecosistemului masinii la Platforma Watson IoT, conducatorul auto va fi avertizat cand urmeaza sa expire perioada de garantie sau certificatul masinii sau cand trebuie inlocuite anumite piese ale masinii. Pe baza acestor informatii, conducatorul auto poate comanda piesele doar apasand un buton sau poate face o programare pentru service la atelierul auto preferat. El va putea chiar sa plateasca alimentarea cu combustibil la benzinarie prin interactiunea directa dintre masina si pompa de combustibil

- acelasi principiu se aplica si in cazul dispozitivelor sportive: un alergator pasionat care foloseste un cip de alergare fara fir ar putea primi o alerta digitala in momentul in care trebuie sa isi inlocuiasca pantofii de alergare, insotita de o recomandare privind cel mai bun model de pantofi, la cel mai bun pret, de la magazinul preferat. Pot fi oferite si alte recomandari relevante si personalizate, cum ar fi cele legate de nutritie si echipamente, in functie de performantele individuale, clima locala si preferintele de cumparaturi.

"Internetul lucrurilor nu numai ca promoveaza o lume mai conectata, ci schimba modul in care traim, facem cumparaturi si platim, aducand datele si punctele de vanzare oriunde isi doreste consumatorul (..) Cu puterea tehnologiilor cognitive oferite de Watson si prin pozitia sa de lider in IoT si securitate, IBM este partenerul ideal care ne poate ajuta sa oferim posibilitatea de a efectua plati sigure ‘practic oriunde' si la scara uriasa a internetului lucrurilor", a declarat Jim McCarthy, vicepresedinte executiv pentru inovatie si parteneriate strategice in cadrul Visa Inc

Cum functioneaza platforma

Pe viitor, in baza acestei colaborari, toti clientii platformei Watson IoT de la IBM vor avea acces la serviciile de plati Visa prin IBM Cloud. Prin urmare, in locul unei abordari individuale a companiilor, IBM si Visa vor asigura tuturor clientilor acces la aceste servicii, astfel incat companiile sa poata incepe sa creeze experiente comerciale personalizate si sa faca proactiv recomandari in functie de nevoile specifice ale clientilor.

In cadrul colaborarii, companiile se vor asigura ca toate informatiile despre consumatori raman confidentiale cu ajutorul serviciului de tokenizare al Visa, care inlocuieste informatiile sensibile despre cont aflate pe cardurile de plata, cum ar fi numarul contului format din 16 cifre, data expirarii cardului si codul de securitate, cu un identificator digital unic care poate fi utilizat la procesarea platilor fara a expune detaliile contului.

In prezent IBM colaboreaza cu peste 6.000 de clienti din intreaga lume si din toate sectoarele de activitate pentru a-i ajuta sa valorifice toate beneficiile oferite de tehnologia IoT. Multe din aceste inovatii sunt expuse la sediul IBM Watson IoT din Munchen, unde IBM, clienti, parteneri si factori de influenta s-au reunit saptamana trecuta pentru prima data in cadrul Genius of Things Summit. La Genius of Things, participantii au analizat modul in care clientii Watson IoT pun in aplicare solutiile de tipul internetul lucrurilor in vederea obtinerii de rezultate exceptionale.

Visa Inc. este o companie internationala de tehnologii de plata care conecteaza consumatorii, companiile, institutiile financiare si guvernele din peste 200 de tari si teritorii prin sisteme de plati electronice rapide, securizate si fiabile

Sursa foto: Mikko Lemola / Shutterstock