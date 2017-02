NN Romania a obtinut in 2016 rezultate peste cele inregistrate inainte de criza financiara, raportand prime brute subscrise in valoare de 662 milioane lei, in crestere cu 5,2% fata de 2015 pe segmentul asigurarilor, si active de peste 12 miliarde de lei pe segmentul pensiilor private, arata datele prezentate marti de managerii companiei.

“A fost cel mai bun an din ultimii 10 ani. Suntem cu toti indicatorii peste situatia dinainte de criza. Activele sunt mai mari cu 8% fata de perioada dinainte de criza. Primele brute subscrise au depasit 661 milioane de lei”, a declarat directorul general NN Asigurari de Viata, Marius Popescu (foto), intr-o conferinta de presa, conform News.ro.

Activele financiare administrate de NN Asigurari de Viata au ajuns la 3,26 miliarde lei in 2016, cu 7,7% mai mult fata de nivelul de 3 miliarde de lei atins anul anterior. Primele brute subscrise au fost de 661,7 milioane de lei la finalul anului 2016, in crestere cu 5,2% fata de 2015.

Prima bruta medie de asigurare pentru contractele incheiate anul trecut a fost de 1.815 lei, cu 4,1% mai mare fata de nivelul de 1.744 lei din 2015, evolutie sustinuta in mare parte de sumele platite pentru asigurarea de sanatate lansata in cel de-al doilea trimestru al anului trecut. Suma asigurata medie la nivelul contractelor noi incheiate in 2016 este de 73.808 lei, in crestere cu peste 30% fata de nivelul de 56.311 de lei din 2015.

Reprezentantii companiei au mentionat cresterea solida a asigurarii de sanatate, suma asigurata pentru aceste produs fiind de 100.000 lei/an. “Exista potential in Romania foarte mare. Piata asigurarilor de sanatate pentru persoane individuale este cea mai subpenetrara. Dar pentru clientii individuali oferta nu a fost foarte bogata”, a spus Popescu.

Totusi, piata asigurarilor de sanatate din Romania este de talie foarte mica, de doar 30 milioane euro. Pe segmentul pensiilor private obligatorii (Pilonul II), activele nete administrate de NN Pensii au crescut in 2016 cu 26%, la 11,5 miliarde lei.

NN Pensii este lider detasat al pietei, avand o cota de piata dupa active de 36,6% la finalul lui 2016. In prezent, fondul de pensii obligatorii administrat de NN are 1,92 milioane de clienti, reprezentand o cota de 28,2% din numarul total de participanti la Pilonul II de pensii, conform datelor ASF pentru anul 2016.

Numarul de participanti a inregistrat o crestere de 2,1% fata de 2015, care reflecta evolutia numarului de angajati noi intrati in piata muncii de-a lungul anului. Contributia medie lunara a participantilor la fondul de pensii administrat de NN a fost de 139 lei in 2016, cu 9% mai mult fata de nivelul de 127,5 lei din anul anterior.

In cazul segmentului de pensii facultative, activele administrate de NN Asigurari de Viata au crescut cu 21,9%, la 754,1 milioane de lei, cumulat pentru fondurile NN Activ si NN Optim, conform datelor valabile la finalul anului 2016. Pe Pilonul III de pensii, NN detine o cota de piata de 50,2%, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Peste 176.000 de romani sau 43% dintre cei care economisesc printr-o pensie facultativa contribuie la unul dintre cele doua fonduri facultative administrate de NN Asigurari de Viata, potrivit datelor pentru 2016, cu 7,4% mai multi fata de anul anterior.

Concret, cele doua fonduri au inregistrat, cumulat, 12.208 participanti noi in 2016, cel mai ridicat nivel din piata. Participantii la fondul de pensii facultative cu grad de risc dinamic (NN Activ) au economisit, in medie, 121 de lei pe luna in 2016, similar nivelului din 2015.

De la data de 1 aprilie 2017, Marius Popescu va prelua functia de director general al operatiunilor NN din Turcia, dupa ce a lucrat 12 ani in cadrul NN Romania. Urmatorul manager al operatiunilor din Romania va fi anuntat in perioada urmatoare. Pana atunci, Mihai Muntean, actualul director de vanzari al NN Romania, va prelua interimar conducerea NN Asigurari de Viata.