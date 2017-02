Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu crede in moneda virtuala bitcoin pentru ca nu este ceva palpabil, in contextul in care si Banca Centrala Europeana (BCE) are retineri in ceea ce priveste aceasta moneda, iar banca centrala vrea sa se asigure ca nu existe pe piata produse riscante, care sa compromita clientii si sistemul bancar, a declarat joi directorul compartimentului de reglementare a sistemelor de plati din cadrul BNR, Ruxandra Avram, in cadrul conferintei Digital Banking & Insurance, organizata de revista The Diplomat.