Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de schimb de 4,5169 lei/euro, in scadere usoara fata de nivelul din sedinta precedenta, pe o piata calma si care se mentine in ton cu evolutia altor monede din regiune.

Joi BNR a afisat un curs de 4,5190 lei/euro, potrivit News.ro. Leul se mentine de sapte zile in apropiere de pragul de 4,52 lei/euro, fluctuatiile fiind modeste in acest interval. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 4,2856 lei la 4,2669 lei.

Dolarul SUA este moneda de referinta pe plan international pentru materii prime, inclusiv pentru petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea, de moneda americana. Totodata, cursul francului elvetian a scazut de la 4,2434 lei la 4,2410 lei.