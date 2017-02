Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu a stiut ca intr-un partid trebuie ”sa stai ghemotoc, cu capul in jos” si sa accepti doar cuvantul ”unuia care pana la urma se contrazice", el spunand ca a plecat din sedinta Comitetului Executiv al PSD „mai intarit, un pic mai scortos si cu pielea mai otelita”.

"Eu nu am stiut ca intr-un partid trebuie sa stai ghemotoc, cu capul in jos si sa accepti doar cuvantul unuia care pana la urma se contrazice si considera ca cei care au spus adevarul sunt eretici. Nu sunt eretic in partid, nu doresc sa promovez altceva decat ceea ce trebuie sa promoveze PSD astazi", a afirmat Mihai Chirica intr-o conferinta de presa la Iasi, potrivit News.ro.

El a sustinut ca PSD trebuie sa demonstreze ca nu mai are nicio legatura cu Partidul Comunist Roman.

„Am batut cu pumnul in masa din 89 si pana in prezent ca nu avem nicio legatura cu Partidul Comunist Roman. Trebuie sa si demonstram lucrul asta si asta se si face prin a te detasa, desparti definitiv de orice practica care aminteste de acele supliciuri pe care le facea PCR cand trebuia sa decapiteze un tovaras. Cine mai crede ca poate ramane acolo nu este aici, este in alta parte, este intr-un trecut care nu mai are nimic de-a face cu Romania de astazi”, a completat edilul.

Mihai Chirica a mai spus ca deciziile care s-au luat in cadrul Comitetului Executiv erau publice cu o ora jumatate inainte de finalul sedintei.

„Ii multumesc foarte mult si domnului presedinte Dragnea, inclusiv domnului Neacsu, pentru atentia pe care a acordat-o, este extraordinar sa vad acest lucru. Le multumesc si celorlalti colegi care imi aratau cum pe un flux de stiri rezultatul dezbaterii din Comitetul Executiv era deja publicat cu o ora jumate inainte de a se termina sedinta. Am spus, intr-adevar, asistam la o democratie perfecta. A venit iar Putin, diferenta de fus orar se pare ca functioneaza, este langa noi Mafalda, rezultatul acestei intalniri se cunoaste chiar daca omul nu a fost ucis, dar a fost declarat mort cu o ora jumate inainte”, a subliniat primarul din Iasi.

El a precizat ca, in urma sedintei CExN, a iesit „intarit, un pic mai scortos si cu pielea mai otelita”.

„Am iesit intarit, sunt un pic mai scortos, am pielea un pic mai otelita, mai dura, dar nu mai ingrosata, si mai decis sa slujesc social-democratia intr-o maniera care este cat se poate de conforma cu ceea ce ne prezinta scoala social-democrata din Germania, Suedia, Elvetia si din alte state europene. Le multumesc colegilor mei care m-au ridicat in slavi, m-am simtit exact ca in arenele romane. Le mulumesc si celorlalti colegi care si-au pastrat cumpatul si care au discutat despre normalitatea zilelor de astazi, «domnul Chirica o fi gresit, dar poate nu asa de mult, o fi vorbit, dar poate nu atat de rau, o fi spus, dar poate nu a vrut sa loveasca pe nimeni»”, a declarat primarul.

Chestionat pe cine ar vota la sefia PSD, el a spus ca este „prematur” sa se discute despre un nou lider al social-democratilor.

„E prematur sa discutam despre sefia PSD. PSD are presedinte, presedinte care nu a fost adus in situatia schimbarii prin vreo declaratie a mea. Am avut o singura propunere presedintelui PSD, Liviu Dragnea, o propunere pe care o fac de fiecare data: un presedinte puternic se inconjoara de oameni care pot sa ii transmita adevarul ca acel presedinte puternic sa poata lua decizia corecta si care sa il faca si mai puternic”, a conchis Mihai Chirica.

Mihai Chirica a anuntat, miercuri, dupa sedinta CExN al PSD, ca ramane membru al partidului, dar nu va mai avea functii politice, urmare a unui vot dat de Comitetul Executiv in acest sens. Chirica era vicepresedinte la nivel national al PSD si presedintele Organizatiei judetene Iasi.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a refuzat sa supuna la vot, in sedinta Comitetului Executiv National, excluderea din partid a lui Mihai Chirica deoarece propunerea ar fi fost adoptata „intr-o majoritate zdrobitoare”. Liderul social-democratilor a mai spus ca se asteapta ca primarul din Iasi sa inteleaga de ce PSD a fost „atat de nervos” in urma criticilor pe care le-a adus partidului.