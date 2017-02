“Autoritatea de Supraveghere Financiara a oferit un raspuns afirmativ notificarii primite din partea Comisiei de Supraveghere Financiara (FSC) din Bulgaria cu privire la solicitarea societatii DallBogg de a activa pe piata asigurarilor din Romania, in baza libertatii de prestare a serviciilor (FOS - Freedom of Services)”, se arata intr-un comunicat transmis luni de ASF, conform News.ro.

DallBogg a fost infiintata in anul 2008 ca societate specializata pe domeniul asigurarilor de sanatate. Din anul 2013 firma activeaza si pe piata asigurarilor generale.

Piata RCA este zguduita de probleme, in conditiile in care doua companii de pe piata, Astra si Carpatica Asig, au intrat in faliment, iar City Insurance si Euroins se afla in diverse proceduri speciale. Pe piata RCA au ramas in prezent doar opt jucatori: Euroins, City Insurance, Allianz-Tiriac, Generali, Asirom, Omniasig, Groupama si Uniqa.

