Erste Group detine Banca Comerciala Romana (BCR), cea mai mare banca dupa active si portofoliu de credite din Romania, conform News.ro.

"Suntem obisnuiti. Daca sunteti din Romania, credeti ca (astfel de acuzatii) au loc doar in Romania. Ne-am obisnuit sa facem fata la schimbari ale mediului politic. Trebuie sa tineti seama de un lucru: BCR este o banca romaneasca si are sarcina de a finanta economia romaneasca. 99% dintre angajatii BCR sunt romani, 99% dintre clientii BCR sunt romani, iar BCR este cea mai mare banca din tara", a afirmat Treichl, in conferinta de prezentare a rezultatelor anuale ale grupului, desfasurata la Viena.

"Nu cred ca politicienii din Romania sunt atat de iresponsabili incat sa se joace cu cea mai mare sursa de finantare din tara. Nu sunt ingrijorat, am o perspectiva pozitiva asupra Romaniei", a completat presedintele Erste.

Seful Erste Group a vorbit in termeni laudativi despre economia romaneasca, ce a inregistrat in 2016 cel mai inalt ritm de crestere din regiunea pe care opereaza, de 4.8%.

"Rata somajului este mai mica acum in Romania decat in Austria", a subliniat Treichl.

Intrebat despre retorica in crestere din mai multe state din estul Uniunii Europene impotriva companiilor sau bancilor multinationale, seful Erste a mentionat ca intrarea bancilor straine pe piata a avut un efect benefic.

"In Cehia, cele mai mari trei banci sunt detinute de entitati din strainatate, iar Cehia are unul dintre cele mai bune sisteme financiare din intreaga Europa. In alte state, unde bancile au fost pastrate fortat sub controlul guvernului sau al altor entitati locale, sistemul bancar a trecut prin probleme uriase. Cea mai mare parte a sectorului bancar grec este controlat de entitati grecesti. Care sistem bancar este mai bun, cel grecesc sau cel ceh?", a spus Treichl.

Potrivit sefului Erste, soliditatea sectorului bancar nu are legatura cu nationalitatea actionarilor.

"O banca nu este condusa de actionari. (...) O banca este condusa de management. Industria noastra este o industre in care nationalismul nu trebuie sa aiba niciun rol, iar politicienii care nu inteleg asta ... nu inteleg", a mai spus Treichl.

Recent, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut mai multe acuzatii la adresa multinationalelor, sustinand ca are informatii potrivit carora corporatiile multinationale si-au "stimulat" si indemnat angajatii sa protesteze.

"Am auzit tot felul de zvonuri la televiziune cum corporatii multinationale, si chiar si nationale, au finantat si au stimulat si au indemnat proprii angajati sa iasa la aceste manifestatii", a afirmat Dragnea, in 19 februarie.

Presedintele PSD i-a cerut sefului Comisiei SRI din Parlament, Adrian Tutuianu, informatii suplimentare pe aceasta tema.

Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat un pas inapoi in retorica impotriva firmelor straine, sustinand ca el si guvernul Grindeanu nu au „absolut nimic” impotriva multinationalelor.

„Vreau sa precizez a mia oara: nici eu, nici partidul pe care il conduc, nici Guvernul nu are absolut nimic impotriva multinationalelor. Dar pentru faptul ca noi spunem de luni de zile si actionam in sensul asta, ca trebuie sa ajutam si firmele romanesti si capitalul autohton, asta nu inseamna ca este ceva impotriva celorlalti”, a afirmat Dragnea.

