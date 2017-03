Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat anul trecut in Romania, prin mai multe vehicule de investitii, imprumuturi in valoare de 1,04 miliarde euro, iar Fondul European de Investitii (FEI) a realizat in 2016 operatiuni totale de 61 milioane de euro. Grupul BEI a finantat proiecte de investitii prioritare pentru infrastructura publica, in cadrul mai multor programe operationale ale UE din exercitiul financiar 2014-2020.

"Anul 2016 a fost un an de succes pentru Banca Europeana de Investitii in Romania, unde am incheiat operatiuni de peste un miliard de euro. In plus, pe langa imprumuturi, departamentul nostru de asistenta tehnica ne-a ajutat sa identificam si sa dezvoltam proiecte potrivite pentru finantare. Vom continua sa ne concentram in viitor pe investistii ce vor contribui la dezvoltarea economica, ocuparea fortei de munca si accelerarea fondurilor europene si imbunatatirea standartului de viata al cetatenilor romani", a declarat Andrew McDowell, vicepresedintele Bancii Europene de Investitii

Prin cofinantarea proiectelor pe fonduri europene, BEI a acordat finantari pe termen lung in valoare totala de 760 de milioane de euro pentru proiecte prioritare in domeniul infrastructurii pe exercitiul financiar 2014-2020 al UE.

360 de milioane de euro pentru a finanta investitii cu potential de crestere ce vizeaza competivitatea, capitalul uman si infrastructura la scara larga, concentranduse pe invetitii in domeniul energiei, imbunatatirea mediului, cercetare, dezvoltare si inovare, tehnologia informatiei si comunicatiilor, ocupartea fortei de munca, facilitati educationale si sociale.

300 de milioane de euro in sprijinul proiectelor prioritare pentru mediu in sectoarele de management al apei si a deseurilor, contribuind la protectia mediului si a climatului.

Sursa foto: Baramee Thaweesombat/ Shutterstock