Cristian Socol, consilierul pe probleme economice al fostului premier Victor Ponta, este luat in calcul pentru functia de viceguvernator al BNR, in conditiile in care a contribuit la programul de guvernare al PSD, au precizat surse social-democrate, pentru News.ro. Socol este considerat un apropiat al lui Viorel Hrebenciuc, care il considera un protejat de-al sau, potrivit unor stenograme DNA publicate in 2014.