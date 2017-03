Singura sursa reala de venituri pentru acoperirea cheltuielilor cu asistenta sociala este cresterea sustenabila a economiei romanesti, in conditiile in care economiile facute de sectorul privat dupa 2009 au fost folosite de guvernanti pentru a mari cheltuielile curente, iar cresterea reglementarii a marit birocratia, a declarat Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, in cadrul unui summit organizat de fundatia Romania Business Leaders.