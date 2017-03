Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare - Reasigurare, infiintat la finele anului trecut, a dezminitit astazi, in cadrul evenimentului oficial de lansare, informatia conform careia obiectivul patronatului ar reprezenta "spargerea" Autoritatii de Supravghere Financiara (ASF) in cele trei foste foste comisii (CSA, CSSPP si CNVM) ori desfiintarea acesteia, prin vocea presedintelui organizatiei, Viorel Vasile.

"A fost vehicult in presa sau prezentat in diverse moduri faptul ca noi ne dorim spargerea ASF. Nu, intentia noastra foarte clara este sa avem asigurata independente decizionala si functionala a celor trei entitati (asigurari, pensii private si piata de capital - n.r.) ale ASF. Ce presupune acest lucru? Presupune ca oamenii cu functii de rapsundere si, alaturi de care colaboram si care ne reglementeaza, sa fie de specialitate si cu experienta in piata asigurarilor", a declarat Viorel Vasile (foto).

Guvernul a adoptat, in data de 14 septembrie, o Ordonanta de Urgenta in problema RCA care prevede, printre altele, inghetarea preturilor la primele de asigurare pe o perioada de sase luni, care a fost ulterior implementata de ASF. Decizia a venit in urma protestelor de strada ale patronatelor din transportul rutier, nemultumite de nivelul tarifelor RCA practicate de catre asiguratori.

Drept urmare, pentru a isi reduce costurile in perioada mentionata, societatile de asigurari au taiat serios comisioanele acordate brokerilor pentru intermedieri de RCA la persoane juridice, fapt care a nemultumit foarte mult breasla intermediarilor. Acesti se considera "victime colaterale" a presiunilor exercitate de catre transportatorii rutieri si incapacitatea ASF de a le proteja actvitatea.