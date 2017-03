Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a precizat, luni, ca a redus de la 25% la 5% sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica pentru angajatii sai de la 25% la 5%, printr-un ordin intrat in vigoare de la 1 martie, pentru ca bugetul institutiei a fost redus cu 4,6% in acest an fata de nivelul din 2016, astfel ca nu dispune de fonduri suficiente pentru plata sumelor.

Doua ordine semnate de presedintele ANAF, Bogdan Stan, si intrate in vigoare la 1 martie anuleaza sporul de 25% si introduce un spor de doar 5%, in locul beneficiului anulat, conform News.ro.

ANAF precizeaza ca decizia a fost cauzata de lipsa fondurilor

"In constructia bugetara pentru anul 2017 nu s-au alocat fonduri care sa sustina acordarea sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica, pana la nivelul maxim prevazut de lege (25% din salariul de baza), de care au beneficiat inspectorii antifrauda in anii precedenti. Fondul total bugetar aprobat pentru anul 2017 repartizat aparatului propriu al ANAF s-a diminuat cu 4,62 puncte procentuale, reprezentand un procent de 95,38% din executia anului 2016", se arata in reactia transmisa de ANAF.

Totusi, conducerea ANAF considera ca este necesara acordarea unui spor de macar 5% din salariul de baza pentru inspectorii din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si a 75% din sporurile pentru orele suplimentare efectuate.

"Mentionam ca se va reveni cu o analiza in ceea ce priveste modificarea procentului sporului de risc si suprasolictare neuropsihica in momentul unei eventuale rectificari bugetare pozitive, luandu-se masurile care se vor impune", mai arata comunicatul Fiscului.

Presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP), Sebastian Oprescu, sustine decizia de scadere a sporului de la 25% la 5% este nejustificata, in conditiile in care riscul in combaterea si impunerea disciplinei economico-financiare a crescut.

SNFP nu numai ca nu este de acord cu aceasta diminuare, dar solicita extinderea aplicarii sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica si pentru celelalte institutii cu atributii de control si executare, printre care Agentia Nationala de Adminsitrare Fiscala, Protectia Consumatorului, Inspectia Muncii, Garda Nationala de Mediu si Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.

Decizia conducerii ANAF a fost luata in conditiile in care executia bugetara din primele doua luni ale acestui an a fost considerata slaba de economisti.

Presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, a avertizat duminica, la Digi 24, ca Guvernul va fi nevoit sa ia masuri, daca cifrele bugetare vor arata la fel de rau dupa primele trei luni ca la finele lunii ianuarie, cu venituri in scadere si o colectare foarte slaba.

Prima ocazie va fi rectificarea bugetara, care poate fi facuta cel mai devreme in iulie, avand posibilitatea sa reduca cheltuielile sau sa creasca veniturile, care oricum sunt cele mai mici din Europa, a mentionat Dumitru.

Datele publicate de Ministerul Finantelor arata ca veniturile bugetului general consolidat au fost in ianuarie de 19,2 miliarde lei, echivalent cu 2,4% din PIB, fiind cu 5,7% mai mici fata de ianuarie 2016.

Incasarile din TVA au inregistrat o scadere dramatica fata de ianuarie 2016, cu 24,8%.

Pe de alta parte, cheltuielile bugetului general consolidat, de 16,2 miliarde lei, au crescut cu 3,5% fata de aceeasi perioada din anul precedent.

Executia bugetara s-a incheiat cu un excedent de 3 miliarde lei (0,37% din PIB), in scadere de la 4,7 miliarde lei (0,62% din PIB) in ianuarie 2016.

