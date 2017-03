ANAF va implementa pana in 15 aprilie mai multe masuri urgente pentru cresterea incasarilor la buget, dupa ce a colectat 32 miliarde lei la buget in primele doua luni din acest an, cu 0.9% mai putin fata de aceeasi perioada din 2016, iar presedintele institutiei a avut doua runde de discutii pe aceasta tema cu premierul Sorin Grindeanu, a anuntat Executivul.

Anuntul vine dupa ce, marti dimineata, premierul Sorin Grindeanu s-a intalnit cu presedintele ANAF, Bogdan Nicolae-Stan, dupa o discutie similara saptamana trecuta, principalul subiect al discutiilor fiind situatia ingrijoratoare a incasarilor la buget, conform News.ro.

Premierul a cerut masuri pentru cresterea incasarilor.

"Premierul Sorin Grindeanu a analizat, in cadrul intalnirii de lucru cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si ANAF, propunerile acestora pentru cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor si pentru imbunatatirea relatiei dintre administratia fiscala si contribuabilii persoane fizice si juridice. Sunt avute in vedere o serie de masuri urgente cu implementare pana la data de 15 aprilie 2017", arata comunicatul Guvernului.

Concret, Fiscul va implementa sase masuri: consilierea contribuabililor pentru plata la timp a taxelor si completarea corecta a declaratiilor fiscale, indrumarea contribuabililor pentru accesarea platii esalonate a obligatiilor fiscale, in cazul in care nu-si pot plati la timp taxele si impozitele, extinderea serviciului “Spatiul Privat Virtual“ la persoanele juridice si la alte entitati fara personalitate juridica, poprirea pe conturi doar pentru suma datorata ANAF in cazul contribuabililor care sunt executati silit, initierea de actiuni de control in domeniul comertului on-line si intensificarea controlului pentru a descoperi contribuabilii care inregistreaza facturi false in contabilitate.

Discutiile dintre seful ANAF si premier au venit dupa ce ANAF a precizat ca a colectat, in primele doua luni din acest an, 32 miliarde lei la buget, cu 0,9% mai putin fata de aceeasi perioada din 2016.

Dupa prima intalnire, de vineri, sedful ANAF a convocat pentru luni o reuniune cu sefii de directii din ANAF, pentru a gasi solutii urgente pentru cresterea colectarii la buget.

Datele prezentate de ANAF sugereaza ca, dupa imncasari foarte slabe in ianuarie, situatia a dat semne de imbunatatire in a doua luna a anului.

In februarie, ANAF a colectat venituri bugetare de 13,87 miliarde lei, cu 6,7%, sau 874 milioane lei, mai mult fata de februarie 2016, "in conditiile in care cota de TVA in luna februarie 2016 era de 20%, iar in luna februarie 2017 - de 19%".

