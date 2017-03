Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in cadrul celei mai recente sedinte, inchiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan a societatii Euroins Romania, ca urmare a restabilirii situatiei financiare a societatii, potrivit autoritatii. ASF a decis in cazul Euroins declansarea procedurii de redresare financiara in octombrie 2015, dupa ce a constatat nereguli in cazul societatii cu actionariat bulgar cu privire la activitatea de asigurare RCA.

Aflata sub supraveghere financiara, Euroins a realizat masurile asumate in planul de redresare, existand premize pozitive legate de finalizarea procedurii, arata recent ASF. Autoritatea a decis in cazul Euroins declansarea procedurii de redresare financiara in octombrie 2015.

Euroins a realizat toate masurile scadente in 30 septembrie 2016 pe care si le-a asumat in planul de redresare, potrivit ASF. Transferul ultimei transe de 100 milioane lei, pentru majorarea capitalului social, aprobata de actionari in toamna acestui an, asigura premizele restabilirii stabilitatii financiare, considera autoritatea.

"Pentru inchiderea planului de redresare, ASF va face o analiza finala, dupa transferul ultimei transe, si pe datele financiare ale societatii la sfarsitul anului. Premizele existente pot conduce la o concluzie pozitiva, dar iesirea din redresare trebuie constata si aprobata de consiliu”, mai arata ASF.

Euroins Insurance Group (EIG), actionarul principal al Euroins, a transferat in contul companiei suma de 100 de milioane de lei in data de 23 decembrie 2016, reprezentand marirea de capital prevazuta pentru finalul anului. Dupa aceasta noua majorare, capitalul social al Euroins se ridica la valoarea de 530 de milioane de lei, potrivit EIG. "Prin noua marire de capital, consideram ca am oferit o baza solida pentru afacerea noastra in Romania", declara Kiril Boshov, CEO al Euroins Insurance Group.