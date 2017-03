Fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica (BCC) si Patria Bank se prelungeste din cauza deciziilor instantelor, in conditiile in care Curtea de Apel Bucuresti a respins dosarul de fuziune, arata un anunt transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Bancile au anuntat anterior ca fuziunea urmeaza sa fie finalizata in 2017, conform News.ro.

"Implementarea procesului de fuziune al Bancii Comerciale Carpatica SA cu Patria Bank SA, care a primit aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei in data de 29 noiembrie 2016, se prelungeste, date fiind ultimele decizii ale instantelor. (...) Bancile vor continua etapele procedurale legale pentru a finaliza aceasta ultima etapa si a implementa fuziunea cat mai curand", a precizat Banca Carpatica, intr-un document semnat de Daniela Iliescu, membru al consiliului de administratie.

In urma deciziilor instantelor, banca nu da niciun termen legat de finalizarea fuziunii, dar mentioneaza urmatorii pasi legali.

"Argumentele care sustin apelul celor doua banci implicate in fuziune urmeaza a fi analizate intr-o etapa viitoare de catre instanta competenta", arata documentul transmis Bursei.

In 29 noiembrie 2016, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a aprobat proiectul de fuziune al BCC cu Patria Bank, ceea ce a permis celor doua banci sa demareze formalitatile finale de inregistrare a noii banci si sa inceapa operatiunile de integrare.

Actionarii au aprobat in iulie planul de activitate pentru 2016, in baza caruia Carpatica si-a reluat activitatea de creditare. De asemenea, banca si-a mutat pe 6 iulie sediul de la Sibiu la Bucuresti, potrivit deciziei actionarilor.

Banca a trecut in ultimii ani prin schimbari profunde, confruntandu-se cu o serie de dificultati dupa ce patronul a fost acuzat penal.

Ilie Carabulea a demisionat din functia de presedinte al consiliului de supraveghere al Bancii Carpatica in 2012, imediat dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat definitiv la un an si sase luni de inchisoare pentru dare de mita.

Patria Bank a ajuns sa detina 64,16% din actiunile BCC, dupa incheierea ofertei publice derulate in martie 2016 pentru cumpararea titlurilor detinute de actionarii minoritari, in cadrul careia a achizitionat un pachet de 9,37% pentru 21,67 milioane lei. Ilie Carabulea a ramas cu un pachet de 18,46% din actiuni.

In 2016, Banca Comerciala Carpatica a inregistrat pierderi de 42,06 milioane lei (9,3 milioane euro), in scadere cu 44% fata de rezultatul negativ raportat in anul anterior, dupa ce a taiat cheltuielile pentru a compensa reducerea incasarilor.

Banca este listata la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 235,7 milioane lei (52 milioane euro), la ultimul pret de inchidere, de 0,1070 lei/actiune.