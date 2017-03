Plata taxelor si impozitelor cu cardul devine din ce in ce mai populara in randul romanilor, reforma ANAF si platforma online Ghiseul.ro fiind principalele motoare ale acestui obicei. Astfel, numarul romanilor care au platit anul trecut cu cardul taxe si impozite a crescut cu 50%, 370.000 de plati fiind facute online, dublu fata de anul anterior.

Plata taxelor si impozitelor cu cardul avanseaza rapid de la an la an. In 2016, romanii au realizat peste un milion de plati de taxe si impozite cu cardul, la ghiseele primariilor si online. Valoarea taxelor si impozitelor achitate cu cardul a crescut cu aproape 50%, anul trecut, la peste 360 milioane de lei, datorita dublarii numarului de plati online si extinderii retelei de acceptare, conform unui comunicat de presa emis de catre Visa.

" Valoarea impozitelor achitate cu cardul a crescut de aproape zece ori in ultimii sase ani, datorita avantajelor evidente ale acestei metode de plata: siguranta, confort, rapiditate. Am asistat la o crestere spectaculoasa in special a platilor online, care scutesc contribuabilul de un drum la ghiseu si il ajuta sa economiseasca timp”, a declarat Catalin Cretu, directorul general pentru Romania, Croatia, Slovenia si Malta in cadrul Visa.

Una din trei tranzactii de plata a taxelor si impozitelor cu cardul a fost online

In 2016, peste 370.000 de plati a taxelor si impozitelor a fost online , dublu fata de anul anterior, valoarea acestora fiind de 78 milioane de lei. Astfel, una din trei tranzactii de plata a taxelor si impozitelor cu cardul a fost online.

Valoarea medie a unei plati de taxe si impozite cu cardul (cumulat online si POS) a fost de aproape 340 de lei in 2016, de 2,5 ori peste valoarea medie a unei plati cu cardul, care s-a ridicat la circa 140 de lei anul trecut, potrivit datelor publicate de BNR.

Taxele si impozitele locale pot fi platite cu cardul la POS-urile instalate in sediile administratiilor locale si oficiile postale care accepta tranzactiile cu cardul, online pe Ghiseul.ro si platformele puse la dispozitie de unele administratii locale, precum si la infochioscuri.

Toate institutiile publice care incaseaza impozite, taxe sau amenzi au obligatia sa accepte si plata cu cardul, din toamna anului trecut intreaga retea a

Numarul primariilor inrolate pe Ghiseul.ro a ajuns la 264 la finalul anului trecut, in crestere cu 40% fata de 2015. Peste 200.000 de utilizatori si-au activat contul pe platforma pana in prezent.

Visa inc. este o companie internationala de tehnologii de plata care conecteaza consumatorii, companiile, institutiile financiare si guvernele din peste 200 de tari si teritorii prin sisteme de plati electronice.

Sursa foto: A. and I. Kruk / shutterstock.com