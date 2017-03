Ministerul Finantelor a inregistrat, luni, al doilea esec consecutiv la licitatiile pentru titluri de stat, respingand toate ofertele bancilor pentru obligatiuni scadente in 29 aprilie 2024, in conditiile in care sumele oferite au fost sub valoarea licitatiei, iar dobanzile au fost considerate prea mari, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Licitatia a avut o valoare anuntata de 300 milioane lei, dar oferta de finantare a bancilor a fost slaba, de doar 288 milioane lei, potrivit News.ro.

"Ministerul Finantelor Publice respinge in totalitate ofertele de cumparare transmise considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat", arata comunicatul BNR.

Esecul era anticipat de analisti, care anticipau un o cerere slaba. "Nu este cel mai lichid titlu si, pe fondul incertitudinilor interne si externe mari, cererea ar putea fi slaba; mai mult, avand in vedere ca MF ar putea decide sa nu plateasca randamentele mai mari cerute de piata (dupa cum am vazut recent), e posibil sa vedem o licitatie cu alocare partiala sau chiar una esuata", arata raportul ING Bank, publicat luni dimineata.

La licitatia precedenta din cadrul emisiunii de titluri scadente in aprilie 2024, din 16-17 februarie, Ministerul Finantelor a reusit sa plaseze obligatiuni de 345 milioane lei, in linie cu valoarea programata.

Randamentul mediu obtinut de banci a fost de 3,51% pe an pana la scadenta, iar randamentul maxim - de 3,53%, in crestere sensibila fata de licitatiile precedente pentru aceeasi scadenta.

Obligatiunile emise de catre stat au o rata a cuponului de 2,25%.

Pentru Ministerul Finantelor, licitatia de joi este a doua la rand in care respinge toate ofertele, dupa cea de joi, pentru obligatiuni scadente in 26 februarie 2020 cu o valoare anuntata de 600 milioane lei.

Reprezentantii statului au respins joi toate ofertele bancilor, in conditiile in care sumele oferite au fost sub valoarea licitatiei, iar dobanzile au fost considerate prea mari.

Ministerul Finantelor si-a propus pentru martie 2017 sa imprumute de pe piata interna 3,7 miliarde lei, la care se pot adauga 375 milioane lei prin licitatii suplimentare.

Din valoarea imprumuturilor, 1,2 miliard de lei prin certificate de trezorerie, iar 2,5 miliarde lei prin emisiuni de obligatiuni.

Tot in martie, Ministerul Finantelor a programat o licitatie de obligatiuni in euro, in valoare de 200 milioane euro.

Pentru februarie 2017, Finantele anuntasera un calendar de imprumuturi de 3,4 miliarde lei, dar au luat efectiv cu imprumut doar 3,3 miliarde lei.

In 2017, nevoia de finantare a statului este in crestere, in conditiile in care Guvernul a prevazut un deficit bugetar de 2,99% din produsul intern brut (PIB), fata de nivelul de 2,41% din PIB atins in 2016.

Comisia Europeana si multi analisti se asteapta la un deficit bugetar de peste 3% din PIB in 2017, din cauza supraestimarii de catre Guvern a veniturilor bugetare si a valorii PIB.