"Potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), piata asigurarilor auto obligatorii a crescut si in trimestrul patru al anului 2016, in conditiile in care tarifele RCA au fost plafonate, continuand trendul ascendent din ultimii 5 ani. Astfel, volumul total al primelor brute subscrise pe segmentul RCA a atins in anul 2016 un total de 4,03 miliarde lei, in crestere cu 30% fata de anul precedent", subliniaza transportatorii in cadrul unui comunicat de presa.

Cu toate acestea, arata acestia, "in lipsa unor masuri concrete din partea Guvernului, Parlamentului, ASF si Consiliului Concurentei, dupa data de 19 mai 2017, firmele de asigurare vor reveni la tarifele practicate inainte de plafonare, tarife netransparente in care erau incluse toate costurile de operare ale firmelor de asigurari, desi aceste firme au mai multe linii de business".

Transportatorii spun ca "Guvernul poate limita tarifele RCA conform Legii Concurentei 21/1996, modificata si completata in 2016, unde la art. 4, alineatul 3, este prevazut ca pentru sectoare economice determinate si in imprejurari exceptionale, precum: situatii de criza, dezechilibru major intre cerere si oferta si disfunctionalitate evidenta a pietei, Guvernul poate dispune masuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea masuri pot fi adoptate prin hotarare pentru o perioada de 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista imprejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotarari".

Totodata, patronatele din transporturile rutiere - UNTRR, FORT, APTE 2002, APULUM, ARTRI - noteaza ca industria transporturilor rutiere reprezinta 5% din Produsul Intern Brut (PIB) prin cele peste 35.000 firme de transport marfuri si persoane active, care opereaza aproape 200.000 de autovehicule licentiate de transport marfa de peste 3,5t si de transport persoane de peste 1+8 locuri, angajand peste 400.000 de lucratori.

"Aceste firme genereaza venituri importante la bugetul statului, prin plata accizelor, TVA, impozit pe profit sau venit si contributii sociale. Totodata, industria de transport rutier asigura buna functionare a intregii economii, in conditiile in care 85% din transportul de bunuri din Romania se realizeaza pe cale rutiera. Revenirea la un tarif RCA minim pentru un autocamion sau autocar de 5.000 euro la clasa B0 ar insemna condamnarea la faliment a intregii industrii de transport rutier", spun transprtatorii.

Acestia mentioneaza, de asemenea, ca "studiile unor prestigioase firme de consultanta" (insa fara a oferi nume) "arata ca daca in 2014, cand RCA B0 pentru camioane era 1.000 euro, industria transporturilor rutiere a avut o profitabilitatea medie de 1,8%, in 2016 majorarea la 5.000 euro a RCA B0 pentru camioane, a impins industria transporturilor rutiere in pierdere, in conditiile in care nu exista RCA/carte verde in nicio tara UE la valori de 5.000 euro sau chiar peste, asa cum "promit" asiguratorii din Romania, o crestere treptata cu explozie de tarif la finalul anului in decembrie 2017".

"Lipsa desecretizarii raportului Milliman poate indica grave prejudicii si infractiuni ascunse de ASF chiar si celor care ar fi indreptatiti sa aiba acces nerestrictionat la acest raport - membrii comisiilor din Parlament carora ASF ar trebui sa raporteze. Fie cifrele furnizate de firmele de asigurari sunt manipulate, iar ASF tolereaza aceste aspecte si face tot posibilul sa treaca sub tacere si sa musamalizeze toate aceste practici de umflare artificiala a costurilor asigurarilor obligatorii in detrimentul asiguratilor persoane juridice si persoane fizice din Romania. Consideram ca este datoria noului Parlament si a noului Guvern sa trateze cu prioritate si maxima atentie aceste aspecte, care ignorate vor conduce la noi tensiuni si la o totala lipsa de predictibilitate", mai arata transportorii.

Patronatele din transporturile rutiere - UNTRR, FORT, APTE 2002, APULUM, ARTRI solicita Guvernului Romaniei sa dispuna "initierea imediata" a procedurilor de emitere a unei Hotarari de Guvern pentru extinderea perioadei de plafonare tarifelor asigurarilor auto obligatorii (RCA) cel putin pana la data de 31 decembrie 2017, timp in care sa fie aprobat un nou cadru legislativ pentru functionarea optima a pietei asigurarilor RCA, in caz contrar vor fi reluate protestele la nivel national".