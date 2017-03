Agricover Credit IFN si-a crescut profitul in 2016 si intentioneaza, in 2017, sa deschida doua noi sucursale, sa isi creasca numarul de clienti si sa extinda portofoliul de produse.

Agricover Credit IFN, divizia de finantare a Agricover Holding, a inregistrat, in 2016, un profit net de peste 22 milioane de lei, in crestere cu 28% fata de 2015.

In aceeasi perioada, valoarea creditelor acordate a fost de 988 de milioane de lei, in urcare cu 4% comparativ cu valoarea inregistrata in anul 2015. Totodata, numarul clientilor activi a ajuns la 1900, cu 12% mai multi decat in anul anterior.

Potrivit comunicatului, creditele de capital de lucru, incluzand si solutii pentru finantarea pe stoc a productiei agricole, au reprezentat in continuare cel mai extins segment accesat de fermieri in 2016. Pentru anul 2017 compania se asteapta la o crestere a investitiilor in modernizarea si extinderea fermelor (achizitii teren, dar si ferme existente).

„Dupa un an 2015 dificil, am avut un an 2016 foarte bun din punct de vedere al productivitatii si profitabilitatii afacerilor in agricultura. De aceea, credem ca 2017 trebuie sa fie un an al investitiilor pentru cresterea performantei”, sustine directorul general al Agricover Credit IFN, Robert Rekkers.

Pentru acest an, compania tinteste cresterea numarului de clienti si extinderea portofoliului de produse in segmentul investitiilor, in condittiile in care intentioneza sa deschida doua nou sucursale.

Sursa foto: mihalec / Shutterstock.com