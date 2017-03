Profitul net al Raiffeisen Bank in Romania a crescut cu 4,5% in 2016, la 104 milioane de euro, sustinut de cresterea veniturilor operationale si de scaderea cheltuielilor, potrivit datelor publicate marti de banca austriaca.

Activele bancii au inregistrat o crestere de 5,1%, pana la 7,6 miliarde euro, iar rata creditelor neperformante a scazut la 8,2%, de la 8,7% in 2015, pe fondul cresterii creditarii. Rata de acoperire a creditelor a scazut insa de la 77% la 74,1%, potrivit News.ro.

Banca si-a marit portofoliul de credite cu 7,9%, la 4,82 miliarde de euro, de la 4,47 miliarde de euro.

Provizioanele constituite pentru creditele neperformante au urcat cu 5%, de la 74 de milioane de euro la 77 milioane de euro.

La 31 decembrie, Raiffeisen Bank avea in Romania un portofoliu de credite in franci elvetieni de 246 de milioane de euro, in scadere cu 25% fata de 2015, respectiv cu 80 de milioane de euro. Declinul a avut loc prin restructurarea si conversia cu discount a acestora.

Rata creditelor neperformante in franci elvetieni era la sfarsitul anului trecut de 18,6%, iar rata de acoperire de 67,6%.

In raportul bancii se mai arata ca Raiffeisen Bank a constituit in 2016 provizioane de 27 de milioane de euro legate de legea darii in plata, care a intrat in vigoare in trimestrul al doilea.

In totalul creditelor, cele corporative au avut o pondere de 34,3%, iar cele destinate persoanelor fizice de 63,6%.

Depozitele destinate clientilor au avansat anul trecut cu 10,7%, de la 5,23 miliarde de euro in 2015 la 5,79 miliarde de euro.

Veniturile operationale au crescut cu 3,6%, de la 447 milioane de euro la 663 milioane de euro.

Veniturile nete din dobanzi s-au contractat cu 1,8%, la 259 milioane de euro, dar veniturile din tcomisioane au urcat cu 3%, la 185 milioane de euro.

Cheltuielile operationale au scazut cu 1,8%, la 254 milioane de euro.

Numarul de sucursale ale Raiffeisen Bank in Romania a scazut anul trecut cu 6,3%, de la 512 unitati in 2015 la 480. Numarul de angajati s-a redus cu 2,1%, la 5.322 de persoane.

Raiffeisen Bank International a obtinut in 2016 un profit consolidat in crestere cu 22,2%, la 463 milioane de euro. Actikvele grupului s-au redus cu 2,2%, la 111,6 miliarde de euro.