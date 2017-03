Un studiu realizat Deloitte Consulting Romania, la cererea Professional Women’s Network (PWN) Romania, in toamna anului trecut, arata ca prezenta unui procent mai mare de femei intr-un Consiliu de Administratie are un impact pozitiv asupra unor indicatori cheie precum randamentul investitiilor, rentabilitatea financiara si rentabilitatea activelor. Cu toate acestea, Romania este in urma tarilor din Uniunea Europeana, cu numai 12% femei prezente in consiliile non-executive, fata de 23% in Uniunea Europeana.

Echilibrul de gen este in general inteles ca fiind raportul dintre procentul fortei de munca masculine si cel al fortei de munca feminine. La nivel global, rata de angajare a femeilor este mai scazuta decat cea din randul barbatilor. In 2015, tarile din Uniunea Europeana au inregistrat o rata de angajare a barbatilor de 70% in 2015, in timp ce rata de angajare a femeilor a fost 60%. Mult mai scazut este procentul in randul femeilor din Romania – desi absolventele de facultate sunt cu 42% mai multe decat absolventii de facultate, numai 53,2% dintre femei lucreaza, sugerand o slaba utilizare a fortei de munca disponibila.

Potrivit studiului mentionat, o prezenta mai puternica a femeilor in Consiliile de Administratie aduce numeroase beneficii pe termen lung, atat in procesul decizional, cat si in rezultatele financiare, astfel incat exista o corelatie puternica intre procentul de femei prezente in consiliile de administratie si consiliile de supraveghere si probabilitatea ca rentabilitatea financiara sa creasca in anul urmator - aproximativ 70%. Totodata, probabilitatea ca randamentul investitiilor sa creasca este influentata pozitiv de procentul de femei din consiliile de administratie sau de supraveghere. O femeie in plus in board-ul executiv poate duce la o crestere a probabilitatii ca randamentul investitiilor sa creasca cu aproximativ 10%, in urmatorii ani. Pe langa beneficiile mentionate mai sus, angajatele ai caror superiori directi sunt femei prezinta o rata de retentie mai mare si sunt mai multumite la locul de munca.

Motivele pentru care femeile sunt mai putin prezente pe piata de munca, dar si in pozitii de conducere, sunt diverse si difera de la tara la tara. La nivel global, au fost identificate cateva bariere principale: 1) costurile de intrare pe piata muncii sunt mai ridicate pentru femei, din cauza responsabilitatilor familiale 2) aspiratiile femeilor sunt mai modeste in lipsa unor exemple similare care sa le insufle curaj 3) femeile prefera un mediu non-competitiv unuia competitiv in care barbatii exceleaza 4) barbatii sunt favorizati pentru pozitii de conducere, in detrimentul unor femei cu o experienta si studii similare.