"In domeniul asigurarilor nu exista efectul de domino pe care il intalnim in piata bancara", a declarat Paul Mitroi (foto), intrebat despre evolutia pozitivia a subscrierilor RCA in 2016, in pofida falimentelor Astra Asigurari si Carpatica Asig, jucatori care detineau cele mai mari cote RCA.

Declaratiile au fost facut la cea de-a patra editie a "Romanian Financial Conference", organizata de BusinessMark.

Volumul total al primelor brute subscrise pe segmentul asigurarilor de raspundere civila auto RCA a atins anul trecut un total de 4,03 miliarde lei (897 milioane euro), cu 29% mai mult decat in anul anterior, in contextul cresterii primei medii, iar liderul pietei a devenit Euroins. Pe baza datelor provizorii raportate de societatile de asigurari, la 31 decembrie 2016, rata combinata se situa la 108,48%. Dupa primele sase luni ale anului trecut, rata daunei combinate scazuse la 104,2%, fata de 127,08%, cat era dupa primele sase luni din 2015.

"Atunci cand un asigurator da faliment, asta nu inseamna ca trebuie sa fie infestata toata piata si, mai ales, in conditiile in care avem o asigurare obligatorie. Spatiul lasat liber a fost ocupat imediat de catre ceilalti asiguratori. Problema nu este atat cresterea acestui volum de subscrieri RCA, ci faptul ca nu avem niste mecanisme prin care sa nu se canibalizeze piata dupa un astfel de faliment. Mai ales cand vorbim de RCA", a mai spus Paul Mitroi.

In opinia sa, cele doua companii, Astra Asigurari si Carpatica Asig, "au practicat niste preturi care nu erau deloc cele care ar fi trebuit sa reflecte riscul pe care si l-au asumat. Era frumos cand primeau cash-ul, dar problema aparea cand urmau sa plateasca despagubiri". El arata ca asiguratii traditionali ai celor doua companii s-au lovit imediat de tarife mai ridicate dupa falimentul celor doua, fapt care i-a nemultumit pe acestia si s-a ajuns la proteste de strada.

"Ca urmare, orice crestere de prima care incerca sa reflecte riscul pe care respectiva persoana fizica sau juridica il aducea in compania de asigurari era luat ca o crestere artificiala. Aceasta perceptie a fot evidenta si ieri la dezbaterile cu privire la noua Lege RCA", adauga Paul Mitroi.

Sursa foto: Agerpres