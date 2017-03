Numai in cazul falimentului Astra, numarul dosarelor aprobate a ajuns, la finalul anului trecut, la 31.000, valoarea lor fiind estimata la 140 milioane lei, potrivit datelor FGA, potrivit News.ro.

La situatia delicata din piata RCA s-a ajuns pentru ca unii asiguratori au practicat ani la rand tarife sub costuri, considera reprezentantul ASF.

”Au fost asiguratori care au ajuns la cote mari de piata, dar cand a venit momentul adevarului, momentul platii, s-au trezit ca nu au bani. Cu aceste tarife de ”bun simt” s-a ajuns la cazuri precum Astra sau Carpatica”, a spus Biro.

Compania de asigurari Astra a intrat in mod oficial in faliment in data de 28 aprilie, dupa o decizie definitiva in acest sens a Curtii de Apel Bucuresti, falimentul fiind solicitat ASF.

La intrarea in faliment, Astra avea in portofoliu circa 2 milioane de contracte de asigurare, din care circa 870.000 erau polite RCA. In octombrie 2015, Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a transferat dosarele de dauna, de asigurare si bazele de date de la Astra.

In privinta altor doua firme intrate in faliment, Carpatica Asig si Forte Asigurari, numarul de dosare preluate pana la 29 noiembrie era de 27.270 la Carpatica si de 1.626 la Forte.

