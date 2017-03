Raiffeisen Bank anunta schimbari in conducerea bancii, dupa plecarea lui Carl Rossey din pozitia de vicepresedinte al Diviziei Operatiuni si IT. Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank l-a nominalizat pe Bogdan Popa sa preia conducerea diviziei Operatiuni si IT, in timp ce Mihail Ion va fi noul CFO (Chief Financial Officer ) al Raiffeisen Bank.

Pana acum Bogdan Popa a fost CFO si a condus divizia de Control Financiar si Contabilitate, iar Mihail Ion a fost director executiv pentru corporatii medii si sector public.

"Sunt multumit ca si actionarii nostri au apreciat calitatea echipei noastre de management si faptul ca avem colegi pregatiti sa preia oricand functii cheie de management. Atat Bogdan, cat si Mihai sunt in echipa Raiffeisen de peste15 ani, cunosc bine banca, au condus cu succes directii, divizii sau subsidiare, se identifica cu valorile noastre, vin cu energie si idei pentru urmatorii ani", a spus Steven van Groningen.

In acest moment cei sapte membri ai Directoratului Raiffeisen Bank sunt:

Steven van Groningen presedinte&CEO

James Stewart, Vicepresedinte Trezorerie si Piete de Capital

Vladimir Kalinov ,Vicepresedinte Retail

Cristian Sporis, Vicepresedinte Corporatii

Mircea Busuioceanu, Vicepresedinte Risc (CRO)

Bogdan Popa, Vicepresedinte Operatiuni si IT (COO)Mihail Ion, Vicepresedinte Control Financiar si Contabilitate (CFO).

Noile nominalizari vor deveni efective dupa obtinerea tuturor avizelor si a autorizarii din partea Bancii Nationale a Romaniei.

Bogdan Popa s-a angajat in Raffeisen Bank in aprilie 2002 ca manager al departamentului de management al bilantului si portofoliului, iar in 2003 devine director al Directiei Managementului Bilantului si Portofoliului, in cadrul Diviziei Trezorerie si Piete de Capital. In 2007 preia conducerea Directiei de Control Financiar si Contabilitate. In 2012, Bogdan devine CFO al bancii si membru al directoratului.

Mihail Ion s-a alaturat echipei Raiffeisen Bank in februarie 2002 ca manager al departamentului de cercetare al Diviziei de Trezorerie si Piete de Capital. In 2005 devine presedinte&CEO la Raiffeisen Asset Management, pozitie pe care o ocupa timp de10 ani. Din 2015 este director executiv in Divizia Corporatii, ocupandu-se de corporatii medii si sector public.