Accesarea unui credit pe termen lung presupune o evaluare temeinica a bugetului de care dispui, astfel incat sa stii din start care este rata pe care ti-ai permite sa o platesti, astfel incat sa nu te expui unor riscuri majore. Desi bancile au impus un grad de indatorare, care difera de la o institutie la alta, acesta este doar orientativ si nu ia in calcul cheltuielile suplimentare pe care le ai luna de luna sau stilul de viata pe care ti-l doresti.

Definitia unui credit avantajos difera de la o persoana la alta: unii prefera o rata mai mare, dar o perioada de creditare mai scurta, in timp ce altii iau credite pe 30 de ani, astfel incat rata sa fie cat mai suportabila. De asemenea, in calcul mai intra si comisioanele si dobanzile percepute de banci sau cele pe care le presupune fiecare program de creditare in parte. Iata ce trebuie sa stii despre variantele pe care le ai la dispozitie pentru a te muta la casa ta

Creditele imobiliare ipotecare

Creditele imobiliare au devenit, in multe cazuri, mai avantajoase decat cele prin programul Prima Casa, mai ales in ceea ce priveste dobanzile percepute de banci. Marele beneficiu ale acestor credite este insa faptul ca poti imprumuta sume mai mari decat la Prima Casa, astfel incat sa iti construiesti o casa sau sa iti iei un apartament mai scump.

Avansul perceput variaza in functie de banca, dar exista si astfel de credite imobiliare ieftine, cu un avans de numai 15% si o perioada de creditare de maximum 30 de ani. Dupa cum vezi, pe site exista si un calculator de rate, care iti permite sa vezi exact cat ar trebui sa platesti pe luna pentru propria ta locuinta, astfel incat sa nu iti asumi riscuri inutile. Creditele imobiliare nu sunt supuse unor restrictii atat de mari cum sunt cele prin Prima Casa, asa ca multi le prefera, mai ales ca si procedura de accesare a creditului este mai putin complicata.

Creditele prin programul Prima Casa

Dupa numeroase incertitudini legate de continuarea programului Prima Casa, guvernantii au anuntat, spre finalul anului trecut, ca acesta va functiona si in 2017, insa cu mici modificari aduse modului in care se acorda garantiile. Astfel, Prima Casa va avea alocat un plafon total de garantii de 2,5 miliarde de lei, plus alte 175,5 milioane de lei, din suplimentarea facuta anul trecut, bani care nu au fost utilizati.

Creditele Prima Casa se acorda doar in lei, iar suma garantata de stat depinde in functie de vechimea imobilului, aceasta fiind una dintre schimbarile aduse programului anul acesta. Astfel, imobilele mai vechi de cinci ani beneficiaza de garantare in proportie de 40% din valoarea locuintei, in timp ce pentru constructiile noi se pastreaza pragul de 50%. Principalul avantaj pentru cei care isi cumpara o locuinta cu Prima Casa este avansul mic, de minimum 5%. Creditul poate fi luat pe o perioada maxima de 30 de ani, iar dobanda este compusa din indicele ROBOR, care oscileaza o data la trei luni, plus marja bancii. Ratele ajung astfel sa fie accesibile chiar si persoanelor cu un venit lunar mediu.

Suma maxima acordata de banci, prin Prima Casa, variaza si ea in functie de vechime imobilului: pentru constructiile noi, plafonul ajunge pana la 67.000 de euro, in timp ce pentru locuintele vechi, suma maxima pe care o poti obtine este de 60.000 de euro.

Creditele de la dezvoltatori

Din dorinta de a-si vinde cat mai rapid apartamentele din complexurile imobiliare construite recent si a-si reduce cheltuielile prin cresterea ratei de ocupare, dezvoltatorii au inceput sa ofere propriile programe de creditare. Ratele la dezvoltatori au avantajul ca sunt mai rapide, deoarece nu este nevoie de documente care sa ateste veniturile, valoarea avansului este flexibila, iar accesul la finantare se face mai rapid decat in cazul institutiilor bancare.

In schimb, dobanzile percepute sunt mai mari ca la banci, iar perioada de creditare este mult mai mica (5-10 ani), ceea ce inseamna ca proprietarul va plati o rata semnificativ mai mare. Asa se face ca ratele ajung si la 800-900 de euro pe luna, pentru un apartament de aproximativ 70.000 de euro, in conditiile in care avansul cerut este de 25-30% din valoarea locuintei.

