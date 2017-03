Profitul net al companiei de asigurari Groupama Asigurari crescut, in 2016, cu 30%, pana la 30 milioane lei. Potrivit directorului general, Francois Coste, compania estimeaza un nivel similar al profitului net pentru acest an. De asemenea, Groupama Asigurari a inregistrat, in 2016, o crestere de 15,8% al primelor brute subscrise (PBS) fata de anul anterior, pana la nivelul de 932,3 milioane lei (207 milioane euro).