UBS, cea mai mare companie de administrare a averilor din lume, va impune clientilor un comision de 0,6% pentru conturile in valoare de peste un milion de euro, alaturandu-se altor institutii financiare care transfera clientilor impactul dobanzilor negative din zona euro, transmite Bloomberg.

Clientii bancii elvetiene au fost informati despre introducerea comisionului prin intermediul unei scrisori obtinute de Bloomberg, iar UBS a confirmat informatia, potrivit News.ro.

”Comisionul reflecta costurile provocate de dobanzile extraordinar de scazute din zona euro si reglementarile tot mai multe referitoare la lichiditati”, explica scrisoare UBS.

Clientii care nu vor accepta conditiile vor trebui sa informeze UBS si sa isi inchida conturile pana la sfarsitul lunii aprilie.

Banca Centrala Europeana (BCE) incearca sa sustina economia zonei euro prin taxarea bancilor care isi pastreaza banii in conturi overnight la BCE, in loc sa ii imprumute sau sa ii investeasca, si prin achizitia de obligatiuni, pentru a reduce costurile de imprumut ale companiilor.

Unele banci au inceput din 2014 sa impuna comisioane clientilor pentru depozitele mari in euro, transferand in acest fel asupra lor comisioanele impuse de BCE, in loc sa le plateasca dobanzi.

UBS transferase deja dobanzile negative celor mai bogati clienti si unora dintre clientii institutionali din Elvetia, unde banca centrala a mentinut recent dobanda la depozitele la vedere la -0,75%, pentru a reduce presiunile de apreciere a francului elvetian.

Noul comision introdus de UBS va fi calculat si perceput zilnic si va aplicat pe suma cumulata din conturile multiple ale unui singur client.

O alta companie elvetiana de administrare a activelor, Julius Baer Group, aplica selectiv comisioane clientilor, a anuntat banca la prezentarea rezultatelor financiare pentru trimestrul patru.