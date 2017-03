Bancile, multinationalele si companiile locale de talie mare duc greul in ceea ce priveste finantarea programelor de educatie financiara,in timp ce Ministerul Educatiei nu investeste deloc in cursurile din scoli, care sunt trecute deocamdata la capitolul optionale, avertizeaza Ligia Golosoiu, presedintele APPE.

"Pentru mine ar fi mult mai simplu daca Ministerul Educatiei ar declara cursul obligatoriu, pentru ca atunci intra in sarcina lui si intra pe bugetul national", a declarat Golosoiu intr-o emisiune Profesionistii in Banking. In prezent, conditia pentru a desfasura cursuri de educatie financiara in scoli este ca toate materialele, auxiliarele didactice, sa fie acordate gratuit elevilor.

Pana la o schimbare de atitudine din partea Ministerului, specialistii in educatie financiara se multumesc cu faptul ca "disciplina" a devenit optionala pentru gimnaziu si liceu, chiar daca manualele trebuie suportate din banii unor ONG-uri si prin finantari de la mediul privat.

Totodata, Golosoiu atrage atentia ca Romania are nevoie de o strategie nationala de educatie financiara, ceea ce ar insemna sa nu facem elemente redundante in aceasta directie. "Banca X se ocupa de un proiect, bifeaza ca a facut proiectul, varsa banii, ca asa a spus societatea mama. O alta banca face alt proiect. Sa facem educatie si ceva trainic inseamna ca trebuie sa avem un proces continuu si din experienta acestor ani am constatat ca este bine sa facem de la gradinita, sa continuam cu invatamantul primar, gimnaziu, liceu si, de ce nu, poate si cu facultatile de profil tehnic", afirma specialistul in educatie financiara.

Strategia nationala presupune ca toti actorii de pe piata financiar-bancara sa se aseze la o masa rotunda, in frunte cu BNR, cu Ministerul Educatiei, cu Ministerul Finantelor Publice, cu Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor, cu celelalte banci, cu ARB, cu universitatile, cu ASF-ul, si fiecare sa isi aduca contributia logistica si banii, astfel incat sa avem un proces organizat, pe baza unei programe scolare.

"Foarte multe institutii financiare si chiar institutii de credit sunt implicate in diverse proiecte de educatie financiara si in general lumea trage catre segementul care este mai usor, catre licee si chiar facultati. Segmentele mici au fost lasate deoparte, dar din experienta celor 10 ani de cand m-am implicat in educatie financiara am constatat ca unui copil mic trebuie sa ii vorbeste despre bani inca de la o varsta frageda. Copilul mic, de cand cere o bomboana sau o jucarie, isi da seama ca lucru acela inseamna bani", afirma Golosoiu.

Fara investitii serioase, copiii nostri vor intra in campul muncii si isi vor incepe viata financiara cu notiuni gresite despre bani, fara sa se gandeasca la economisire, ci doar la a cheltui veniturile realizate.

La nivel mondial, investitiile sunt mari si exista programe masive care vizeaza mai multe continente si milioane de copii. De exemplu, Child and Youth Finance International (CYFI), unul dintre cele mai mari ONG-uri pe zona de educatie financiara, a reusit sa ajunga la aproape 17 milioane de copii, din 132 de tari, in incercarea de a "rupe cercul vicios al saraciei".