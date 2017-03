Ritmul anual de crestere a creditelor in lei acordate populatiei a continuat sa se tempereze in luna februarie, la 24%, insa ramane cu mult peste cresterea generala a creditelor acordate de banci populatie si firmelor, de 2,1% anual.

Trendul de temperare a creditarii populatiei in moneda nationala se mentine din luna aprilie a anului trecut, cand s-a inregistrat cel mai puternic ritm anual de crestere post-criza, de 35,5%.

In acelasi timp, creditarea in euro pentru populatie se mentine pe scadere, inregistrand un minus de 13,6% in februarie 2017 fata de februarie 2016, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Sursa foto: Lucian Milasan/Shutterstock