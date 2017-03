Sectorul financiar nu a fost "iertat" de catre evolutia tehnologiei, iar produsele financiare si inovatiile care au aparut dau mari batai de cap structurilor care se ocupa cu reglementarea acestui sector.

Transferurile valutare virtuale si reglementarea acestora sunt printre prioritatile FMI, Lagarde facand referire la necesitatea de definire a statutului legal pentru monedele virtuale.

"Trebuie sa definim statutul legal al monedei virtuale. Trebuie sa combatem spalarea banilor si finantarea terorismului prin gasirea celei mai bune metode de verificare a transferurilor valutare virtuale. Fintech-urile au de asemenea implicatii macroeconomice care trebuie sa fie mai bine intelese, noi dezvoltam politici pentru a ajuta tarile membre ale Fondului sa treaca cu bine prin aceasta schimbare a mediului", a precizat Christine Lagarde.

Poti afla mai multe despre Fintech si digitalizarea mediului bancar la evenimentul Future Banking, unde va participa in premiera si fondatorul unuia dintre cele mai revolutionare Fintech-uri din Marea Britanie.

Reprezentantul FMI a vorbit si despre provocarile pe care modelele de business traditionale le au in urma evolutiei tehnologiilor financiare si despre cum reusesc acestea sa aduca din ce in ce mai multi oameni in aceasta piata.

De altfel, Lagarde anunta ca Fondul Monetar urmareste indeaproape evolutia Fintech-urilor, extinzandu-si expertiza si asupra aplicatiilor de tip blockchain prin intermediul unui panel de experti in domeniu.

"Tehnologiile financiare sunt o provocare pentru modelele de business traditionale. Si sunt intr-o crestere rapida. Conform unei estimari recente, investitiile fintech au crescut de patru ori din 2010 pana in 2015, pana la 19 miliarde de dolari anual. Inovatiile fintech au venit in mai multe forme, de la creditarea de la persoana la persoana si creditarea de inalta frecventa, la utilizarea Big Data si a robotilor. Sunt multe povesti de succes. Ganditi-va la serviciile bancare bazate pe folosirea telefonului, din Kenya si China, ce aduc milioane de persoane din afara sistemului bancar, in “mainstream-ul sistemului financiar. Ganditi-va la schimburile valutare virtuale care ofera persoanelor din tarile aflate in curs de dezvoltare sa transfere bani peste hotare rapid si ieftin", a completat Christine Lagarde.

Reprezentatul FMI a declarat ca nu stie inca cum vor putea aceste tehnologii sa schimbe lumea financiara, daca o vor transforma in totalitate, daca bancile vor fi inlocuite de sisteme bazate pe tehnologiile Blockchain ce facilitateaza tranzactiile de la persoana la persoana sau daca inteligenta artificiala va reduce necesitatea expertilor in domeniu.

Intrarea unor noi furnizori de servicii financiare pe piata si platile transfrontaliere prin intermediul criptomoedelor sunt o serie de provocari care trebuie reglementate, Lagarde precizand ca s-au format deja structuri care monitorizeaza aceste activitati.

"Anumite jurisdictii au o abordare creativa si clarvazatoare asupra reglementarii prin stabilirea unor structuri de verificare. Aceste initiative sunt concepute pentru a promova inovatia permitand noilor tehnologii sa fie dezvoltate si testate intr-un mediu supravegheat indeaproape", a completat Lagarde.

Fondul Monetar International (FMI) este o organizatie internationala cu 188 de state membre. A fost constituita prin Tratatul de la Bretton Woods din iulie 1944, avand ca scop principal promovarea unei economii mondiale sanatoase.