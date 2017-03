Sintagma “educatie financiara”, excesiv utilizata in Romania in prezent, risca sa cada in derizoriu daca ne uitam la statisticile legate de educatia generala in tara noastra. Cifrele ingrijoratoare, din care reiese ca abandonul scolar a crescut in ultimii ani, iar elevii de 15 ani au mari deficient la citire, au fost aduse in discutie chiar de presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu, in cadrul unui eveniment dedicat educatiei financiare.

Potrivit acestuia, bunastarea economica este direct legata de educatia financiara, iar educatia financiara poate fi folosita ca instrument pentru cresterea incluziunii financiare, care in Romania este de doar 60% fata de o medie europeana de 90%.

Insa pana la educatie financiara, trebuie vazut ce este de facut pentru educatie, in general, pentru ca lucrurile nu stau bine deloc.

“Un tablou general privind nivelul educatiei si interesul adultilor pentru formare profesionala este cuprins si in instrumentul Comisiei Europene, Monitorul educatiei si formarii profesionale, editia 2016. Acest tablou releva o imagine ingrijoratoare”, a subliniat Sergiu Oprescu.

El a mentionat faptul ca, la nivelul UE, exista un cadru strategic pentru cooperare europeana in domeniu educatiei si formarii profesionale, in baza caruia s-a convenit asupra a cinci criterii de referinta care trebuie atinse de statele member pana in 2020.

O treime din copiii de 15 ani prezinta competente slabe de citire

Primul se refera la rata de participare a adultilor, intre 25 si 64 de ani, la procesul de invatare continua. Aceasta trebuie sa creasca la 15% pana in 2020, iar media in UE este 10,7% si in Romania de doar 1,3%.

Al doilea obiectiv stabileste ca, pana in 2020, procentul persoanelor cu varsta de 15 ani cu competente scazute de citire, matematica si stiinte exacte trebuie sa fie mai mic de 15%. In acest caz, media UE este de 23%, iar in Romania, in 2012 cand s-a masurat acest lucru, proportia era dubla fata de media UE, respective 37,3% la citire, 41% la matematica si 37% la stiinte exacte.

“Este ingrijorator faptul ca acum 5 ani, aproape 37% din persoanele de pana in 15 ani aveau competente scazute legate de citire. Este un element care ar trebui sa ne ingrijoreze”, a subliniat Oprescu.

Al treilea criteriu stabilit la nivelul UE se refera la proportia persoanelor de 30-34 de ani si peste cu studii superioare. Aici Romania sta mai bine, cu un procent de 26%, dar departe de media UE de 38,7%, si trebuie sa ajunga la 40% in 2020.

Abandonul scolar, al patrulea criteriu, ar trebui sa fie sub 10% peste 3-4 ani. Insa in Romania, in ultimii trei ani, abandonul a crescut de la 17,8% in 2012 la 19,1% in 2015.

Un alt criteriu prevede ca, pana la termenul stabilit, cel putin 95% din copiii intre 4 ani si inscrierea la scoala trebuie sa beneficieze de educatie prescolara. In Romania suntem la 86,4%, insa media UE este de 94%.

Ce este de facut in acest context?

“Dau aceste cifre ca sa ne mobilizam, dau aceste cifre ca sa ne dam seama ca avem un parcurs anevoios de facut si pentru ca sa ne gandim cu totii ca ar trebui sa stabilim un proiect national de convergenta cu obiectivele pe care UE la pune in clipa de fata catre tara noastra. Aceste cifre nu se refera la educatie financiara, ci la educatie in general, si imi aduc aminte de regretatul academician, matematicianul Grigore Moisil care, fiind intrebat cat ne costa educatia, el a raspun, “educatia nu ne costa nimic, dar lipsa ei ne costa foarte mult”. Exercitiul acesta ar trebui sa il constientizam si astazi, iar raspunsul lui este, in prezent, cu atat mai valabil”, a mai spus Oprescu.

Mai mult, in opinia sa, cifrele legate de educatia generala le explica si pe cele privind educatia financiara, de asemenea scazute.

In acest context, Sergiu Oprescu sustine ca este nevoie de un proiect concret, etapizat, si cu implicarea tuturor entitatilor responsabile la nivel national, pentru a se asigura convergenta catre UE in domeniul educatiei.

“ARB doreste sa isi aduca contributia la elaborarea, alaturi de Ministerul Educatiei Nationale, de concepte financiare simple, inclusiv exercitii care sa fie introduse in programa scolara”, a adaugat presedintele ARB.