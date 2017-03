Mai mult de jumatate din notificarile de dare in plata au fost contestate de banci si, dintre acestea, cele mai multe au fost solutionate in favoarea lor, reiese dintr-o analiza prezentata de avocatul Dragos Bogdan, senior partner Stoica & Asociatii. Insa, potrivit acestuia, deciziile emise in favoarea bancilor nu au fost luate pe “impreviziune”, ci pe aspecte ce tin de incadrarea in conditiile impuse de lege.