Piata locala se afla pe un trend ascendent in privinta volumelor si tranzactiilor realizate cu cardul, ceea ce ar putea duce pana in 2018 platile digitale la o pondere de 13-14%, a declarat pentru wall-street.ro Marius Costin, Country Manager PayU Romania.

Reprezentatul PayU Romania este de parere ca pentru a consolida cresterea numarului de plati digitale este nevoie in primul rand de o educatie consistenta a consumatorilor.

Discutam mai mult despre plati electronice si incluziune financiara in ziua 2 a Future Banking.

Piata de e-commerce din Romania evolueaza de la an la an, cu jucatori ce aloca investitii importante. Potrivit lui Marius Costin, o crestere si mai agresiva decat piata de e-commerce au avut-o volumele tranzactionate in online: valoarea lor s-a marit cu 60%.

"Asistam deci la o maturizare a pietei si o dinamica de crestere agresiva care preconizam ca se vor mentine si anul acesta. Suntem pe un trend ascendent si ne asteptam ca, in urmatorul an, platile digitale sa reprezinte 13-14% din totalul platilor – o crestere cu 2-3 procente fata de situatia actuala. Iar pentru a consolida aceasta crestere este nevoie in primul rand de o educatie la fel de consistenta", spune Costin.

Citeste pe WALL-STREET PRO o analiza despre evolutia platilor electronice in 2016 pentru a intelege cum isi folosesc romanii cardul.