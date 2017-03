Banca EximBank si institutia financiara nebancara BCR Leasing IFN au incheiat un acord de parteneriat in cadrul caruia banca a acordat societatii de leasing un credit in valoare de 100 de milioane de lei pentru acordarea de finantari in lei pe termen scurt si mediu pentru activitatea clientilor BCR Leasing IFN, a anuntat, miercuri, banca.