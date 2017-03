Circa 3% dintre clientii ING Bank ar putea fi afectati de masura de majorare a avansului la creditele Prima Casa, de la 5% la 10%, insa banca a luat aceasta decizie in contextul in care vrea sa esaloneze cat mai mult pe parcursul anului plafonul de garantii, care descurajeaza bancile care au intrat relativ tarziu in acest program si au astfel cote de alocare mici, a explicat Stefan Radu, director de produse si strategie in cadrul ING Bank.

In plus, oficialul bancii citeaza un studiu al Fondului de Garantare, care a scos in evidenta faptul ca 85% dintre creditele Prima Casa acordate au avut avans mai mare de 10%. Anul trecut, fondurile alocate Prima Casa au depasit 3 miliarde de lei dupa mai multe suplimentari, plafonul initial fiind epuizat chiar inainte de adoptarea darii in plata.

Prin urmare, decizia ING de a mari avansul la 10% ar putea sa dea acces la plafonul de garantare mai multor clienti pe parcursul anului, dar acestia sunt cei care isi permit sa dea un avans mai mare. De altfel, oficialul ING se asteapta la o cerere constanta pentru creditul Prima Casa in 2017, fiind un an care nu ar mai trebui sa fie influentat de modificari legislative de tipul legii privind darea in plata.

Credem ca este sanatos si pentru client sa economiseasca cat mai mult inainte de a-si lua un apartament. Acest comportament ajuta si pe viitor clientul sa stranga constant bani pentru rata.

ING Bank, nemultumita de cota de alocare a plafonului de garantare

"Credem ca acest sistem de alocare a cotelor genereaza pentru client destul de multe probleme, pentru ca trebuie uneori sa isi mute dosarul de la o banca la alta, pentru ca o banca are fonduri si cealalta nu mai are. Traind intr-o epoca a digitalizarii, putem elimina aceste cote si sa functionam pe un principiu de primul venit primul servit, indiferent de banca la care se duce clientul", subliniaza Radu.

Nu credem ca rolul programului este sa incurajeze sau sa descurajeze anumite banci, credem ca trebuie sa ajute clientul si pornind de la acest aspect plafonul dirijeaza clientul spre o banca sau alta.

In sistemul bancar, ponderea Prima Casa din totalul volumelor de credite ipotecare este majoritara, in timp ce in portofoliul ING reprezinta doar 25%.

Totusi, in pofida unei cote reduse pe Prima Casa, banca olandeza se astepata sa creasca creditarea ipotecara la un ritm similar cu 2016, cand avansul a fost de peste 30%.

In ceea ce priveste impactul cresterii Robor asupra ratelor la credite, clientii cu credite de consum vor fi cei mai putin afectati, avand in vedere sumele mai mici accesate, cat si datorita faptului ca pe productia noua de credite de nevoi personale 100% sunt credite cu rata fixa.

Daca la un credit de consum de 20.000 lei, acordat pe 5 ani, o crestere de 2 puncte procentuale a Robor inseamna majorarea ratei cu circa 20 de lei pe luna, in cazul imprumuturilor ipotecare impactul va fi mai important. Stefan Radu precizeaza insa ca, in calculul gradului de indatorare, banca are mecanisme prin care se asigura ca clientul poate sa absoarba un astfel de soc.