La nivel european se pune din ce in ce mai mult accentul pe intarirea functiei de protectie a consumatorilor, implicit si a celor de produse si servicii financiare non-bancare. In conditiile globalizarii si a diversificarii instrumentelor financiare si a cresterii riscului, dezvoltarea pietei financiare non-bancare are in principal in vedere cresterea gradului de protectie a consumatorilor.

In anul 2016, pentru a veni in sprijinul consumatorilor de produse si servicii non-bancare, ASF a infiintat SAL-Fin, care ofera acestora noi posibilitati de solutionare alternativa a litigiilor in acord cu bunele practici europene. Rolul SAL-Fin este de a solutiona extra-judiciar eventualele litigii aparute intre consumatori si entitatile pietei financiare non-bancare, intr-un mod simplu, gratuit si rapid. Conform legii, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice constituite in asociatii se pot adresa gratuit mecanismului de solutionare alternativa a litigiilor, SAL-Fin, daca intr-un litigiu cu una dintre entitatile pietei asigurarilor, pietei de capital sau sistemului de pensii private acestea refuza sau amana nejustificat rezolvarea disputei pe cai amiabile.

Mecanismul de solutionare alternativa a litigiilor poate propune sau impune o solutie in cazul unui litigiu aparut in relatia contractuala a consumatorilor cu entitatile din piata financiara nebancara. Cererile de solutionare sunt instrumentate de specialisti in domeniul financiar nebancar, specialisti denumiti conciliatori. Consumatorii pot alege conciliatorul care sa se ocupe de solutionarea cererilor si de asemenea, Regulamentul care reglementeaza activitatea SAL-Fin interzice desemnarea unui conciliator aflat in conflict de interese sau incompatibil in functie de anumite criterii (ex. conflict de interese). Pentru consumator, apelarea la SAL-Fin este o metoda cu avantaje semnificative:

Timpul de solutionare este, de regula, mai scurt decat in cazul cailor judiciare;

Procedura SAL este gratuita pentru consumator, neexistand taxe judiciare de timbru sau alte taxe aferente procedurilor. Insa costurile legate de expertize, traduceri sau reprezentare vor fi suportate de catre consumatori in cazul in care doresc sau le considera necesare pentru rezolvarea litigiului;

Consumatorul alege procedura SAL in functie de cazul sau particular;

Atunci cand se adreseaza SAL, consumatorul este indrumat cu privire la documentele necesare constituirii dosarului. Acest suport tehnic este asigurat gratuit pentru consumator, un plus in acest context fiind acela ca se pun la dispozitia consumatorului si mijloace electronice de comunicare a documentelor;

Conciliatorul care analizeaza disputa pe care consumatorul o are cu un comerciant este o persoana independenta, impartiala si cu o pregatire profesionala de specialitate, aleasa de consumator din Registrul conciliatorilor SAL.

Consumatorii trebuie sa cunoasca faptul ca odata accesat mecanismul de solutionare alternativa a litigiilor, nu le este ingradit dreptul de adresare instantelor de judecata, in situatia in care solutia SAL-Fin este consideta a fi in dezacord cu interesele legitime ale acestora. De asemenea, orice persoana care se considera vatamata in drepturile sale se poate adresa mecanismului de solutionare alternativa a litigiilor (SAL-Fin) sau instantei de judecata pentru repararea prejudiciului.

Sursa foto: Michal Kalasek / Shutterstock