Guvernul vrea sa renunte la numirea unor manageri profesionisti la CEC Bank si Eximbank in baza OUG 109/2011. Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP) a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta in acest scop.

“Prin modificarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 se scot de sub incidenta acestui act normativ institutiile de credit, acestea urmand sa fie supuse in continuare legislatiei specifice care reglementeaza activitatea bancara”, se mentioneaza in proiectul citat.

Executivul motiveaza intentia prin faptul ca exista prevederi in OUG 109 care se bat cap in cap cu legislatia bancara, in special cele referitoare la confidentalitatea unor tranzactii.

Ordonanta mentionata ar fi obligat banca sa prezinte detalii privind activitatile operationale (art. 55) in vreme ce in Ordonanta de urgenta 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului prevede (la art. 111) obligativitatea pastrarii confidentialitatii asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata de banca.

Cine plateste firmele de recrutare cu contracte in derulare?

La CEC Bank, procesul de selectare a celor noua membri ai Consiliului de Administratie se afla in faza avansata, acesta fiind demarat inca din august 2016 prin procedura de achizitie de servicii de recrutare de personal. Firma Transearch International a fost desemnata castigatoare, contractul atribuit avand o valoare de 80.100 de lei, fara TVA.

Referitor la acest aspect, potrivit proiectului, “contractele de prestari servicii incheiate cu expertii independenti specializati in recrutarea resurselor umane” vor inceta de drept.

Cu toate acestea, “contractantii” (statul in acest caz – n.r.) vor achita sumele aferente termenelor scadente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta din graficele de implementare a contractelor.

Initial, prevederile OUG 109/2011 se aplicau si institutiiilor financiare aflate in prorietatea statului, insa actualul Executiva a ajuns la concluzia ca din aplicarea practica a prevederilor legale mentionate au reiesit o serie de disfunctionalitati ca urmare a faptului ca dispozitiile Ordonantei nu au fost corelate cu prevederile din legislatia aplicabila institutiilor de credit.

“Astfel (…) se creaza un conflict de legi cu consecinte in ceea ce priveste inclusiv respectarea normelor Bancii Nationale a Romaniei in baza carora functioneaza. (...) In acest context, este necesar a se adopta masuri prin care institutiile de credit sa fie exceptate de la aplicarea dispozitiilor OUG nr.109/2011”, se mai arata in proiectul citat.

Ce legatura are FMI cu aceasta intentie?

In plus, reprezentantii statului spun ca din concluziile misiunii de consultare a Fondului Monetar International din data de 17.03.2017 reiese ca institutiile de credit trebuie excluse din sfera de aplicare a OUG 109 deoarece acestea sunt deja supuse unei legislatii specifice.

“Neadoptarea in regim de urgenta a masurii poate conduce la perturbari majore in activitatea institutiilor de credit”, se subliniaza in proiect.

In prezent, conducerea CEC Bank este asigurata de Radu Gratian Ghetea, care preluat functia de presedinte in 11 mai 2012. Mandatul sau a expirat in urma cu aproape doi ani, insa a fost reinnoit, pe perioada nedeterminata, “pana la data aprobarii de catre BNR a noilor membri nominalizati de catre AGA”.

In fruntea Eximbank se afla Traian Halalai, tot din 2012, aflat la al doilea mandat.