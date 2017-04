Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor (PAID) constituie tot mai vizibil exemplul clasic in care o decizie gandita gresit la nivel politic a dus in cele din urma la blocarea efectiva a unei piete libere, iar impactul pe termen mediu si lung se contureaza a fi evident negativ, prin reducerea considerabila a gradului de acoperire prin asigurare a fondului locativ din Romania. De asemenea, ritmul frecvent in care a fost modificata de-a lungul timpului Legea asigurarilor obligatorii a locuintelor - 260/2008 - a creat incertitudine si dezorientarea totala a populatiei.

Principalul obiectiv al PAID, asumat de actionari si prevazut de lege, este acela de a creste gradul de cuprindere in asigurare. Dar, dupa aproape sapte ani de activitate a PAID in piata asigurarilor de locuinte, inca, o pondere de doar 20% din cele peste 8 milioane de unitati locative din Romania sunt acoperite prin asigurari obligatorii si 14% au asigurari facultative de locuinte. Asadar, efectul social al PAID a fost aproape nul, in pofida amenzilor prevazute in lege.

Situatia in ceea ce priveste gradul de acoperire in asigurare nu este cu foarte mult diferita fata de 2009, an in care subscrierile de asigurari facultative de locuinte insumau aproape 400 de milioane de lei. PAID s-a constituit ca societate de asigurare in luna noiembrie 2009 si a dat startul subscrielor de asigurari obligatorii de locuinte in a doua jumatate a anului 2010. Dar, desi este o companie cu actionariat privat, PAID nu poate stabili preturile politelor sale de asigurare, ci sunt fixe la maxim 20 de euro.

2009 2010 2011 2012 Asigurari facultative (lei) 399.610.519 376.111.856 638.532.825 565.773.166 Nr. contracte 1.528.253 2.132.778 4.747.280 3.344.273 Asigurari obligatorii (lei) - 29.558.000 35.310.758 24.200.893 Nr. contracte - 367.287 574.229 331.131 2013 2014 2015 2016 Asigurari facultative (lei) 548.361.838 348.818.065 335.550.901 316.632.212 Nr. contracte 3.280.716 2.057.208 1.691.392 1.289.917 Asigurari obligatorii (lei) 60.253.975 126.632.285 134.862.012 146.859.912 Nr. contracte 736.318 1.491.329 1.590.954 1.703.047