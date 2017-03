“Anul 2016 a fost un an in care Grupul TPG Romania si-a consolidat prezenta pe piata locala a serviciilor financiare, din toate punctele de vedere: am integrat serviciul de audit in gama serviciilor financiare pe care le oferim, ne-am consolidat portofoliul de clienti pana la 90 de clienti din cele mai diverse industrii si ne-am marit echipa. Acum, in 2017, ne dorim sa punem accentul pe atragerea de clienti noi care activeaza in industriile: real-estate, IT, constructii, retail si productie”, a declarat Vasileios Voulgaris - Partener al Grupului TPG.

Grupul TPG Romania este o initiativa antreprenoriala care functioneaza pe piata locala inca din 2009 si care a evoluat de la statutul de firma de consultanta financiara de nisa pana ce a devenit un grup de companii care ofera clientilor servicii financiare sau conexe. Structurat in trei entitati juridice - TPG Accounting, TPG Advisory si Balan TPG Audit, grupul TPG deserveste atat companii multinationale, cat si afaceri locale, sau start-up-uri.

Sursa foto: Andrey Popov / Shutterstock.com