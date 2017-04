Tranzactiile online prin intermediul monedelor electronice confera o mai mare transparenta si confort. Clientii isi pot accesa instrumente financiare din fata calculatorului sau prin intermediul smartphone-urilor. Cu toate acestea, mediul online a dus si la crearea criptomonedelor (bitcoin, litecoin, dogecoin etc.) despre care se spune ca ar fi implicate in evaziune fiscala si in sustinerea criminalitatii datorita caracterului de anonimitate, o reglementare clara in privinta acestora nefiind inca stabilita.

Printre principalii beneficiari ai platilor electronice se afla guvernele, care prin intermediul acestora vor lupta mai usor impotriva economiei subterane si a evaziunii fiscale, reusind astfel o consolidare a economiei si o recuperare cat mai buna a taxelor, arata raportul celor de la Goldman Sachs, conform valuewalk.com.

Au existat multe declaratii referitoare la inlocuirea totala a numerarului, o masura ce a fost respinsa de catre Departamentul Trezoreriei din SUA pe ideea ca ar avea implicatii negative. De asemenea, in 2014, presedintele Rezervei Federale din Philadelphia a declarat ca bitcoin nu va inlocui numerarul. Totusi, evolutia tranzactiilor financiare folosid folosind criptomonedele a continuat sa creasca din acel moment.

"Dezvoltarea criptomonedelor poate fi o dovada a faptului ca este o cerere pentru un mediu digital care sa asigure anonimitatea, dar adoptarea lor ramane destul de limitata", declara reprezentantii Goldman Sachs.

O masura drastica a fost luata de catre India, care a decis sa demonetizeze mai multe tipuri de bacnote, pentru a putea avea vreo sansa in lupta cu evaziunea fiscala, se arata in raport.

Raportul concluzioneaza faptul ca in lipsa presiunii legislative, numerarul este foarte greu de eliminat si inlocuit, insa, cu toate acestea se vede o evolutie la nivel global. Daca in 2002, 52% din tranzactiile globale erau facute prin intermediul numerarului, in 2015 acestea au ajuns la 44%, iar ca si volume, anul 2016 a fost primul in care platile cu numerar au fost depasite de cele digitale.

Sursa foto: EM Karuna / Shutterstock