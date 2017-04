Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) au crescut, in luna martie, cu 200 de milioane de euro, datorita imprumutului in euro contractat de Ministerul Finantelor Publice (MFP) de pe piata interna. Insa tot atat insumeaza si platile scadente in aprilie in contul datoriei publice denominate in valuta, respectiv 198 de milioane de euro.

Astfel, la finalul primului trimestru din acest an, nivelul rezervelor a urcat la 34,7 miliarde de euro, de la 34,5 miliarde euro cu o luna in urma.

Potrivit unui comunicat al BNR, in cursul lunii martie, au intrat la rezerva valutara 853 de milioane de euro, provenind din "modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit”, alimentarea conturilor Ministerului FinanĊ£elor Publice (inclusiv suma rezultata din emisiunea de obligatiuni pe piata interna in valoare de 240 de milioane de euro) si din alimentarea contului Comisiei Europene si altele.

Pe de alta parte, au fost inregistrate iesiri de 653 de milioane euro, din modificarea rezervelor minime in valuta, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta.

Totodata, rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone, dar valoarea acesteia s-a redus de la 3,94 miliarde de euro pana la 3,88 miliarde de euro, raportat la preturile internationale.

In aceste conditii, rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) au crescut la 38,57 miliarde de euro, de la 38,43 miliarde de euro in februarie.