Sistemul de pensii private din Romania administra, in 31 decembrie 2016, active de 7,26 miliarde de euro, cu 27,16% peste nivelul inregistrat in anul anterior, pe fondul cresterii contributiei medii, potrivit datelor publicate luni de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Ponderea pensiilor private in PIB a fost, la sfarsitul anului trecut, de 4,35% comparativ cu 3,64% in decembrie 2015, potrivit News.ro.

”Valoarea totala a activelor nete inregistrata la sfarsitul anului trecut de fondurile de pensii administrate privat a fost de 31,47 miliarde de lei (6,93 miliarde de euro), ritmul anual de crestere fiind de 27,53% (27,06% raportat la moneda euro)”, se arata in comunicatul ASF.

Avansul a venit pe fondul cresterii, la finalul anului trecut, cu 3,69% a numarului de participanti, pana la 6,8 milioane. In plus, a crescut si contributia medie, aceasta fiind de 128,45 lei in luna decembrie, in crestere cu 13,46% fata de decembrie 2015.

